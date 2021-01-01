

تسريب صور ومواصفات الهاتف ZTE Blade V30 تسريب صور ومواصفات الهاتف ZTE Blade V30

تستعد شركة ZTE حاليا للإعلان عن هاتف متوسط من سلسلة Blade تحت مسمى ZTE Blade V30 بسعر لا يتخطى 200 يورو بالإضافة إلى مواصفات جيدة للغاية وفقا لما تم تسريبه بواسطة المسرب Sudhanshu Ambhore حيث كشف لنا عن صور ومواصفات الهاتف Blade V30 وفي هذا المقال دعونا نتعرف عليها.



مواصفات الهاتف ZTE Blade V30

هذا الهاتف القادم من ZTE سيصل بأبعاد الارتفاع 165.8 × العرض 77.8 ملم وبسمك 8.9 ملم، وشاشة LCD بحجم 6.67 بوصة وبدقة 2400×1080 بكسل وتحتوي على ثقب صغير في المنتصف من أجل الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجا بكسل، كما أن الهاتف ZTE Blade V30 سيتم تشغيله بمعالج ثماني النواة من فئة Unisoc Tiger T618 المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر بجانب معالج رسوميات من فئة Mali-G52 MP2 وسيعمل بنظام Android 11.



سيتوفر هاتف ZTE Blade V30 مع 4 كاميرات في الخلف، بدقة 64 ميجا بكسل للكاميرا الرئيسية وبدقة 8 ميجا بكسل للكاميرا فائقة الاتساع وبدقة 2 ميجا بكسل للكاميراتين الماكرو والمسؤولة عن استشعار معلومات العمق ومن المتوقع أن يدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية، بالإضافة إلى أن هذا الهاتف سيتوفر أيضا مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا رام وذاكرة داخلية تصل إلى 128 جيجا بايت.

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وبخصوص البطارية فتأتي بسعة 5000 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط ويتم شحنها من خلال منفذ USB‑C، وعلاوة على ذلك فإن هذا الهاتف القادم سيحتوي على منفذ مخصص لزيادة مساحة التخزين الداخلية حتى 512 جيجا بايت وسيدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبر الصوت.ووفقا لهذا التسريب أيضا فإن الهاتف ZTE Blade V30 سيتوفر للشراء بسعر يبدأ من 237 دولارا أمريكيا.