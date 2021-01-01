

تسريب صور ومواصفات الهاتف Realme GT 5G Master تسريب صور ومواصفات الهاتف Realme GT 5G Master

أكدت العديد من التقارير السابقة أن هناك هاتفا رائدا جديدا من Realme قيد التشغيل وبناء على تسريب جديد ظهر اليوم فالهاتف القادم سيصل باسم Realme GT 5G Master وسيأتي مع مواصفات جيدة للغاية تتمثل في معالج رائد من كوالكوم يدعم شبكات الجيل الخامس 5G وكاميرات خلفية ممتازة تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K وشحن سريع بقوة 65 واط بالإضافة إلى مواصفات أخرى جيدة دعونا نتعرف عليها الآن.



مواصفات الهاتف Realme GT 5G Master

هذا الهاتف سيصل مع شاشة Super AMOLED بحجم 6.43 بوصة وبدقة 2400×1080 بكسل وبجودة FHD+ وبمعدل تحديث 120 هرتز بالإضافة إلى أن الشاشة تضم ثقبا صغيرا في أعلى الزاوية اليسار من أجل الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.5، والهاتف Realme GT 5G Master يضم 3 كاميرات في الخلف بدقة 64 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 للكاميرا الرئيسية، وبدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.3 للكاميرا فائقة الاتساع، وبدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميرا الماكرو، مع العلم أن هذا الهاتف يضم فلاش LED مزدوجا في الخلف ويدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 و60 إطارا في الثانية ويدعم أيضا خاصية التثبيت الإلكتروني للصور بالدوران EIS.



الهاتف Realme GT 5G Master

يتم تشغيل هاتف GT 5G Master الجديد من ريلمي بواسطة معالج ثماني النواة من فئة Qualcomm Snapdragon 778G 5G المصنوع بتكنولوجيا 6 نانومتر بجانب معالج رسوميات من فئة Adreno 642L كما أنه يعمل بنظام Android 11 مع واجهة مستخدم Realme UI 2.0 ويتوفر مع ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا رام أو 256 جيجا بايت مع 12 جيجا رام، والذاكرة الداخلية غير قابلة للاتساع.

قد يعجبك أيضا...

بطارية الهاتف Realme GT 5G Master تأتي بسعة 4300 ملي أمبير ويتم شحنها بنسبة 100% في أقل من 35 دقيقة وذلك بفضل تقنية الشحن السريع التي تأتي بقوة 65 واط، وبخصوص المميزات الأخرى فتتمثل في دعم مستشعر بصمات الأًصابع مدمج أسفل الشاشة ودعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبرات صوت ستريو وخاصية NFC.كل هذه مجرد تسريبات وشائعات وننتظر أن تخرج الشركة وتعلن عن بعض التفاصيل التي تخص هذا الهاتف قبل الإعلان رسمي.