تسريب المواصفات الرئيسية للهاتف Motorola Edge 20 Pro

في الأيام القليلة الماضية تم اعتماد الهاتف Motorola Edge 20 Pro من قبل TENAA، والآن ظهر تسريب جديد يكشف لنا عن المواصفات التي سيصل بها هذا الهاتف القادم والتي سأعرضها عليكم خلال هذا المقال الجديد.
المواصفات الرئيسية للهاتف Motorola Edge 20 Pro
يوضح لنا هذا التسريب أن هاتف Edge 20 Pro القادم من شركة موتورولا سيصل مع مواصفات رائدة تتمثل في شاشة OLED حجمها 6.67 بوصة وبدقة 2400×1080 بكسل وبجودة FHD+ وبمعدل تحديث 90 هرتز، بالإضافة إلى أن هذا الهاتف سيتوفر بالمعالج Qualcomm Snapdragon 870 المصنوع بتكنولوجيا 7 نانومتر والذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G بجانب معالج رسوميات من فئة Adreno 650 وسيعمل بنظام Android 11.
هذا الهاتف سيصل كذلك مع 4 كاميرات في الخلف، الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 108 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8، والكاميرا الخاصة بالتصوير المقرب تأتي بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 والكاميرا فائقة الاتساع تأتي بدقة 16 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 أما الكاميرا الرابعة فهي عبارة عن مستشعر TOF 3D بالإضافة إلى أن Motorola Edge 20 Pro سيضم كذلك فلاش LED مزدوجا وسيدعم تصوير الفيديوهات بجودة 6K أو 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية، وبخصوص الكاميرا الأمامية فستأتي بدقة 16 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0 وتدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل.
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