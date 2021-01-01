كشفت أحدث التسريبات عن خطط شركة فيفو vivo، التي تعتزم إطلاق هاتفها الرائد Vivo Y72 5G رسميا خلال أيام قليلة بسعر رخيص ومواصفات مميزة ، بعد أن قامت الشركة بإطلاقه في الأسواق التايلاندية في شهر مارس الماضي، حيث تعتزم إطلاقه في الأسواق العالمية خلال أيام.
وذكر المسرب التقني Yogesh من موقع 91Mobile، أن شركة فيفو vivo الصينية ترغب في إطلاق أحد أحدث هواتفها من الفئة المتوسطة Vivo Y72 5G في الأسواق الهندية فى 15 من يوليو الجاري، ولم يكشف فيما إذا كانت الشركة ستطلق الهاتف الرائد من خلال حدث خاص أم لا، وذلك وفقاً لموقع technosports.
مواصفات هاتف فيفو Vivo Y72 5G
يأتي هاتف فيفوVivo Y72 5G، بشاشة قياس 6.58 بوصة، بدقة FHD+، وبدقة عرض 24800x1080 بكسل، وسيعمل هاتف فيفو Y72 5G بمعالج من نوع Dimensity 700 من إنتاج شركة ميديا تيك، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، كما سيدعم الاتصال اللاسلكي Wi-Fi، و واتصال SA / NSA 5G، و Bluetooth 5.0.
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التعليقات على تسريبات تكشف سعر ومواصفات هاتف Vivo Y72 5G قبل إطلاقه بأيام
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