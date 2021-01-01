

تسريبات تكشف المواصفات الكاملة لهواتف جوجل القادمة Google Pixel 6 تسريبات تكشف المواصفات الكاملة لهواتف جوجل القادمة Google Pixel 6

كشفت تسريبات المواصفات الكاملة لهواتف Google Pixel 6 القادمة من شركة جوجل الأمريكية، والتي من المتوقع أن تصدر خلال شهر أكتوبر القادم، كما ستشهد الهواتف نقلة نوعية كبيرة تجعلها تختلف عن الهواتف السابقة.



وبحسب موقع GSMArena فإن هواتف Google Pixel 6 ستأتي بشاشة قياس 6.4 بوصة، من نوع AMOLED مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة مثبت على جانب الهواتف، مع نوتش في أعلى الشاشة للكاميرا السيلفي.



وستقدم هواتف Google Pixel 6 كاميرا خلفية ثلاثية مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بعدسة تليفوتوجرافية مع ميزة التقريب البصرى 3x بدقة 48 ميجا بيكسل، وكاميرا فائقة الدقة بدقة 12 ميجابيكسل.

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و ستعمل هواتف Google Pixel 6 بمعالجات من نوع Snapdragon 875 من شركة كوالكوم الأمريكية والتى ستقدم أداء جيدا أفضل بكثير من معالجات هواتف Pixel 5 ، مع ذاكرة تخزين عشوائي 8 جيجا بايت رام، و 128 و 256 جيجا بايت للمسحة الداخلية.وسيحتوى هاتف Google Pixel 6 على بطارية حوالي 4500 مللى امبير في الساعة، فيما سيحتوى هاتف Pixel 6 Pro على بطارية 5000 مللى أمبير، مع نظام التشغيل Android 12 .السعر المحتمل لهواتف Google Pixel 6ومن المحتمل أن تصدر جوجل هواتف Google Pixel 6 بسعر أعلى من Pixel 5 بسبب الإمكانات الكبيرة التى ستصدر بها، حيث ستبلغ حوالى 700 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالى 11 ألف جنيه مصرى.