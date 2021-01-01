كشفت تسريبات المواصفات الكاملة لهواتف Google Pixel 6 القادمة من شركة جوجل الأمريكية، والتي من المتوقع أن تصدر خلال شهر أكتوبر القادم، كما ستشهد الهواتف نقلة نوعية كبيرة تجعلها تختلف عن الهواتف السابقة.
وبحسب موقع GSMArena فإن هواتف Google Pixel 6 ستأتي بشاشة قياس 6.4 بوصة، من نوع AMOLED مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة مثبت على جانب الهواتف، مع نوتش في أعلى الشاشة للكاميرا السيلفي.
وستقدم هواتف Google Pixel 6 كاميرا خلفية ثلاثية مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بعدسة تليفوتوجرافية مع ميزة التقريب البصرى 3x بدقة 48 ميجا بيكسل، وكاميرا فائقة الدقة بدقة 12 ميجابيكسل.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على تسريبات تكشف المواصفات الكاملة لهواتف جوجل القادمة Google Pixel 6
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق