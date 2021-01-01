

تسريبات تكشف المواصفات الكاملة لأرخص هاتف رائد من سامسونج تسريبات تكشف المواصفات الكاملة لأرخص هاتف رائد من سامسونج

كشفت تسريبات المواصفات الكاملة لأرخص هاتف رائد من شركة سامسونج الكورية الجنوبية Galaxy S21 FE، حيث قد حصل الهاتف على عدد من اعتمادات وكالات الهاتف الذكية، كان آخر ها وكالة TENAA ، ولكن حتى الآن لم يتقرر بعد موعد إطلاقه.



وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Galaxy S21 FE سيأتي بعدد من الإمكانات المتميزة، والتي تجعله ينافس بشكل كبير حيث يعتبر الهاتف النسخة الارخص من هاتف Galaxy S21 ، ولكن على الرغم من ذلك قد لا يستطيع الهاتف تحقيق مبيعات كبيرة هذا العام نظرا لاحتمالية إصداره بوقت متأخر من العام الحالي.



مواصفات هاتف سامسونج القادم Galaxy S21 FE

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وسيأتي هاتف سامسونج القادم Galaxy S21 FE بشاشة قياس 6.4 بوصة من نوع Infinity-O وجودة Full HD +، ، مع معدل تحديث عال قدره 120 هرتزفي الثانية، مع نوتش فى أعلى منتصف الشاشة، وكاميرا سيلفى بدقة 32 ميجابكسل.وسيقدم هاتف سامسونج القادم Galaxy S21 FE ثلاث كاميرات خلفية الأساسية بدقة 32 ميجابيكسل، مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابيكسل، وكاميرا بعدسة telephoto بدقة 8 ميجابيكسل، وكاميرا سيلفي بدقة 12 ميجابيكسل، مع خاصية تسجيل الفيديو بدقة 4K .وسيعمل هاتف Galaxy S21 FE من سامسونج بمعالج Snapdragon 888 SoC أحدث معالج لهواتف أندرويد الرائدة بدلا من معالج Snapdragon 870 مع وذاكرة داخلية تبدأ من 128 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية بسعتي 6 و 8 جيجا بايت مع نظام التشغيل أندرويد 11، وواجهة مستخدم للسوفت وير One UI 3.x .السعر المتوقع لهاتف سامسونج القادم Galaxy S21 FEوسيتوفر هاتف Galaxy S21 FE من شركة سامسونج بسعر أرخص من سابقه هاتف Galaxy S20 FE حيث سيتراوح سعر الهاتف في حدود 1000 دولار أمريكي أي ما يعادل حوالي ما بين 15 إلى 16 ألف جنيه مصري.