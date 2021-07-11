كشف فريق من الباحثين، عن رصد أخطبوط زجاجي نادر يظهر بشرته الشفافة في أعماق المحيط الهادئ، والذي يمكنك من خلاله رؤية أعضائه بالعين المجردة.
وقال الباحثون إنه تم رصده مرتين في الرحلة الاستكشافية بالقرب من أرخبيل جزر فينيكس، حيث إنه من النادر التقاط صور لهذا الأخطبوط نظراً لأنه يسبح في أعماق بعيدة بالمحيط، وتم اكتشافه لأول مرة في عام 1918، وذلك وفقا لما ذكره موقع "ميل أونلاين".
وفي نفس السياق، أكدت الدكتورة جيوتيكا فيرماني، المديرة التنفيذية لمعهد شميت أوشن الأمريكي، في بيان إنه بالعمل مع العلماء والباحثين المحليين، تعد هذه الرحلة الاستكشافية مثالاً رائعاً على حدود العلم والاستكشاف التي يمكننا دعمها.
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التعليقات على ترى أعضاءه بالعين المجردة.. رصد أخطبوط شفاف في أعماق المحيط الهادئ |صور
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