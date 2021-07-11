

ترفع سكر الدم و تسبب فقدان الوعي.. 8 أضرار لم تتوقعها للمانجو ترفع سكر الدم و تسبب فقدان الوعي.. 8 أضرار لم تتوقعها للمانجو

المانجو واحدة من الفاكهة اللذيذة المحبوبة من قبل الكثيرين، إذ ينتظر العديد فصل الصيف ليظهر المانجو الطازج، كما أن هذه الفاكهة تحتوي على مستويات عالية من السكر الطبيعي بالإضافة إلى مجموعة من الفيتامينات والمعادن المفيدة مثل فيتامين أ، ب، ج.



بالإضافة إلى أنها تحتوي على بعض مضادات الأكسدة وخصائص مضادة للالتهابات، لكن بحسب pinkvilla، للمانجو بعض الآثار الجانبية أيضًا، تابع القراءة لتتعرف عليها.



اضرار المانجو

1.تسبب الإسهال

الإفراط في تناول المانجو يسبب الإسهال، لأنها فاكهة غنية بالألياف والاستهلاك العالي للفاكهة الليفية قد يسبب مشكلة الإسهال، لذلك، يوصى دائمًا بتناول كميات معقولة من هذه الفاكهة.

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2.ضارة لمرضى السكرينظرًا لاحتواء المانجو على نسبة عالية من السكر الطبيعي، فإنه ضارًا لمرضى السكر، لذا، إذا كنت مصابًا بمرض السكري أيضًا، فاستشر طبيبك قبل تناوله.3.مشاكل في التنفسيسبب المانجو الحساسية لبعض الأشخاص، وقد يعانون من دموع العين وسيلان الأنف، ومشاكل في التنفس، وآلام في البطن والعطس، لذلك إذا واجهت أيًا منهم، توقف عن تناولها لعدة أيام.4.حساسية الجلدتحتوي الفاكهة على مادة كيميائية تسمى اليوروشيول، والتي يعاني بعض الأشخاص من الحساسية لهذه المادة الكيميائية من التهاب الجلد. مما يسبب مشكلة جلدية حيث يصاب الناس بالتهاب الجلد الذي يصبح قشريًا وحكة وبثور.5.تزيد الوزنتحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن لدى بعض الناس.إذ تحتوي حبة مانجو متوسطة الحجم على 150 سعرة حرارية، لذلك، إذا كنت تتحكم في وزنك، فاحرص على عدم تناولها.6.مشاكل هضميةغالبا ما تسبب هذه الفاكهة عسر الهضم وخاصة المانجو الخام، الذي تتناوله بدون أي إضافات.7.فقدان الوعيتسبب في كثير من الأحيان صدمة الحساسية لدى بعض الناس، إنه رد فعل تحسسي يشمل أعراض الغثيان والقيء والصدمة، وإذا لم يتم علاجه بشكل صحيح في غضون الوقت، يؤدي ذلك إلى فقدان الوعي.8.الحمىالإفراط في تناولها يسبب الحمى (هو حالة جلدية تسبب طفح جلدي وحكة واحمرار في الجلد)، تحدث هذه المشكلة بسبب بعض الأطعمة أو الأدوية أو الإجهاد.