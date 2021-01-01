

تحديث جديد لمتجر جوجل بلاي ستور على نظام Wear OS تحديث جديد لمتجر جوجل بلاي ستور على نظام Wear OS

في ظل استعداد شركة جوجل لإطلاق نظام التشغيل الجديد Wear OS 3.0 الخاص بالساعات الذكية قامت الآن الشركة بتحديث متجر Google Play Store الخاص بها قبل إصدار نظام التشغيل، وهذا التحديث الجديد يجلب معه بعض المميزات الجديد بما في ذلك تجديد لواجهة المستخدم حتى يتماشى مع جماليات نظام التشغيل الجديد.



هذا التحديث الجديد المتوفر حاليا للساعات الذكية التي تعمل بنظام Wear OS يأتي مع تصميم جديد تماما لواجهة متجر بلاي ستور حيث يتم عرض العناصر في بطاقة على شكل أيقونات صغيرة مما يجعل قائمة التطبيقات أكثر إحكاما كما أن اللون الرمادي للبطاقات يجعل النص أسهل في القراءة حتى يتمكن المستخدمون من التعرف على أي تطبيق، وعلاوة على ذلك فإنك بعد التحديث ستجد أن زر البحث معاد صياغته لكي يسهل على مستخدمي الساعات الذكية الوصول إلى التطبيقات التي يريدونها.



تحديث جديد لمتجر Google Play Store على الساعات الذكية

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ويذكر أن جوجل كانت قد أعادت تصميم متجر Wear OS Play Store آخر مرة في أواخر عام 2019 وقامت أيضا بإيقاف طراز تطبيق نظام التشغيل القديم بحيث لا يظهر قسم «التطبيقات على هاتفك» لإعدادات عمليات الاقتران الجديدة للأجهزة في وقت سابق من العام الجاري وعلاوة على ذلك فإن Google كشفت عن بعض التغييرات في التجربة الأساسية لتثبيت التطبيقات القابلة للارتداء وذلك من أجل تحسين اكتشاف التطبيقات وتوزيعها.يتم طرح التحديث الجديد لجميع مستخدمي الساعات الذكية حول العالم ومع ذلك ربما يستغرق بعض الوقت حتى يصل إلى ساعتك التي تعمل بنظام التشغيل Wear OS، ومن المقرر أن يصل التحديث قبل إصدار نظام التشغيل الجديد Wear OS 3.0.