

تحالف «رينو – نيسان – ميستوبيشي» يرفع إنتاج السيارات الكهربائية لـ 5 أضعاف تحالف «رينو – نيسان – ميستوبيشي» يرفع إنتاج السيارات الكهربائية لـ 5 أضعاف

قال لوكا دي ميو الرئيس التنفيذي لشركة السيارات الفرنسية رينو ، إن شركته كشفت عن استراتيجية أكثر طموحًا لـ السيارات الكهربائية ، حيث تراهن على إصدارات جديدة وبأسعار معقولة من سياراتها الصغيرة الشهيرة في الماضي للحاق بفولكس فاجن في القطاع سريع النمو.



رينو تطلق 10 سيارات كهربائية خلال 4 أعوام



وأضاف أنه يخطط لإطلاق 10 سيارات كهربائية بحلول عام 2025 وأن السيارات الكهربائية بالكامل ستشكل ما يصل إلى 90 ٪ من طرازات رينو بحلول عام 2030، مما يقلل من اعتمادها على السيارات الهجينة لتحقيق الهدف بموجب خطة سابقة.



رينو ميجان E-Tech إلكتريك

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وأوضح أن رينو تراهن على أن النسخة الكهربائية من سيارتها الكلاسيكية المدمجة رينو 5 ، والتي توقفت في التسعينيات، ستأسر خيال سائقي اليوم عندما يتم طرحها للبيع في النصف الأول من عام 2024.وقدمت رينو لمحة عابرة عن سيارتها الكهربائية الجديدة «رينو فور إيفر – رينو 4ever». وذلك كان بمثابة إعادة لسيارة رينو 4 هاتشباك التي خرجت من الإنتاج في القرن الماضي.قال دي ميو إن منصات السيارات الكهربائية الجديدة المصممة لهذا الغرض ومجموعة من مواقع الإنتاج في شمال فرنسا ستسمح لشركة رينو بتسليم السيارات الكهربائية (EVs) بتكلفة أقل.رينو وشركائها ينتجون 5 أضعاف السيارات الكهربائية بحلول 2030وأضاف إن رينو وشركائها في التحالف، نيسان و ميتسوبيشي ، ستنتج مليون سيارة كهربائية على مستوى العالم سنويًا بحلول عام 2030، ارتفاعًا من 200 ألف سيارة في عام 2020.وقال دي ميو في بيان “اليوم هو تسريع تاريخي لاستراتيجية مجموعة رينو للسيارات الكهربائية”.يشار إلى أن نموذج رينو زوي ، السيارة الكهربائية التي تعمل بالبطارية والأكثر مبيعًا في فئتها في أوروبا منذ سنوات، فقد قوته أمام موديلات مثل السيارة الكهربائية المدمجة ID.3 من فولكس فاجن.حيث أظهرت الأرقام أن حصة فولكس فاجن في سوق السيارات الكهربائية في أوروبا ارتفعت إلى 25٪ العام الماضي من 14٪ في 2019، متجاوزة تحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي، الذي تقلصت حصته إلى 19٪ من 23٪ في 2019.