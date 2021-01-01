تبدأ من 166.900 جنيه .. مواصفات و أسعار بروتون ساجا 2021 ..

تدفع شركة بروتون الماليزية بالعديد من اصداراتها داخل الأسواق المصرية، و من بينها النسخة ساجا موديل 2021 و التي تنتمي إلى فئة السيدان، و تقدم السيارة عبر 3 فئات من التجهيزات، و التي تختلف من الناحية الفنية و الكماليات الخاصة بكل فئة، مثل قدرات ناقل الحركة، و عناصر الرفاهية و التحكم.
القياسات الهيكلية لـ بروتون ساجا موديل 2021
جاءت النسخة بروتون ساجا موديل 2021 بنسبة طول بلغت 4.2 متر، و عرض يقدر بـ 1.6 متر، مع 1.5 متر للارتفاع، و مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 413 لتر، بالإضافة إلى مصابيح انسيابية و شرائط LED على جانبي الصادم الامامي، و شبكات سوداء متعددة المقاطع و التي تمنح السيارة أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، بينما ترتكز على عجلات يقدر قياسها بـ 15 بوصة، و كمرايات جانبية كهربائية مدعوم بشرائط ضوئية.
المواصفات الفنية لـ بروتون ساجا موديل 2021
زودت السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1300 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 95 حصان، مع 120 نيوتن/متر من عزم الدوران، و تقدر نسبة استهلاك السيارة من الوقود بـ 5.7 لتر، و ذلك عندما تخوض مسافات قدرها 100 كيلومتر، و تقدم السيارة عبر نوعين من نواقل الحركة الأول مانيوال، و الاخر أوتوماتيكي الأداء مكون من 4 سرعات.
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