المربع نت – تعمل بي ام دبليو حالياً على تطوير الجيل القادم من الفئة الخامسة، حيث التقطت العدسات التجسسية صوراً لها أثناء اختبارها بتمويهات كثيفة، وسيتم تقديم السيدان الجديدة كلياً بمحركات بنزين وديزل وهجينة وهجينة بالقابس وكهربائية بالكامل وفقاً للشركة، وتُشير المُلصقات الموجودة في النماذج الأولية التي يتم اختبارها أنها كهربائية بالكامل وهجينة بالقابس.
يُتوقع أن يكون هذا هو آخر جيل من الفئة الخامسة الذي يتوفر بمحركات احتراق داخلي، والأول بمحركات كهربائية بالكامل، حيث سيُطلق على الإصدار الكهربائي اسم i5، وسيتم تزويده بمُحرك كهربائي واحد في الخلف، وستحتوي بعض الإصدارات على محرك ثان في الأمام يوفر دفعاً كُلياً، كما ستحصل i5 على نسخة M مع المزيد من القوة والتصميم الرياضي.
نتوقع أيضاً أن يتم تزويد i5 ببطارية 70 كيلوواط/س و100 كيلوواط/س لتقدم نطاق قيادة يزيد عن 400 كم للشحنة الكاملة لمنافسة الجيل التالي من تيسلا موديل S ومرسيدس EQE وأودي A6 e-tron، وتظهر السيارة في الصور بنسب كلاسيكية، حيث تبدو أطول من الطراز الحالي مع الاحتفاظ بأنفها الطويل والجزء الأمامي القصير والرفارف العضلية.
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التعليقات على بي ام دبليو الفئة الخامسة 2024 تظهر لأول مرة أثناء اختبارها
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