بي ام دبليو الفئة الخامسة 2023 تظهر بتصميم تخيلي

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بي ام دبليو الفئة الخامسة 2023 تظهر بتصميم تخيلي

المربع نت – التقطت العدسات التجسسية صوراً للجيل القادم من بي ام دبليو الفئة الخامسة منذ بضعة أيام، وها هي تظهر في تصميم تخيلي جديد يستند إلى هذه الصور التجسسية، والتي تُظهر التصميم المتوقع للسيدان الألمانية الجديدة كلياً.

استناداً إلى النماذج الأولية التي تم اختبارها، فمن المحتمل ألا تحصل السيارة على الشبك الأمامي العملاق الموجود في الفئة الثالثة والفئة الرابعة، لكن يظهر الشبك أوسع من السابق لكنه لا يزال بالشكل المعتاد.

في الخلف، يُمكنك رؤية تكامل دقيق للجناح على غطاء صندوق السيارة، والذي يُمكنك رؤيته أيضاً في التصاميم التخيلية، في حين نتوقع أن تكون السيارة الحقيقية مختلفة قليلاً عن هذا التصميم التخيلي.

وبالنظر إلى النماذج الاولية، فمن المحتمل أن تحصل الفئة الخامسة الجديدة كلياً على إصدارات هجينة بالقابس وكهربائية بالكامل استناداً إلى الملصقات الموجودة على المصدات، وهذا متوقع تماماً بالنظر إلى أن الفئة السابعة حصلت على نفس المُعاملة.

وفي الختام، يُتوقع أن ينطلق الجيل القادم من الفئة الخامسة العام المقبل بشكل السيدان، وسنرى بالطبع العديد من اللقطات التجسسية للسيارة أثناء اختبارها، لذا كونوا على ترقب.

المصدر: المربع نت

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