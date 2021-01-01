المربع نت – أزاحت بي إم دبليو الستار عن الفئة الثانية كوبيه 2022 الجديدة كلياً بعد تسريبات متعددة للسيارة.. ويتمتع الموديل الجديد بتصميم عصري بدون الشبك الأمامي الضخم المثير للجدل في الفئة الرابعة، مع مصابيح أمامية أنيقة مسحوبة للوراء.
ويتميز جسد السيارة بالانسيابية والرشاقة، مع جناح خلفي مدمج في صندوق الأمتعة ومصابيح خلفية فريدة ومصد أمامي جريء وأطراف عادم رياضية.. ووضحت بي إم دبليو أن الفئة الثانية الجديدة ازدادت طولاً بـ 4.3 إنش وعرضاً بـ 2.6 إنش، مع انخفاض ارتفاعها بـ 2 إنش عن الموديل السابق.
كما حصلت الداخلية على تحديثات جذرية عصرية بمواد أفخم وشاشة 8.8 أو 10.25 إنش لنظام المعلومات الترفيهية، مع عدادات أنالوج قياسية أو عدادات رقمية 12.3 إنش اختيارية، مع دعم تطبيقات أندرويد أوتو وأبل كاربلاي ومساعد شخصي ذكي قادر على التجاوب مع السائق والركاب وتعلم المسارات الروتينية لتوجيه السيارة.
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التعليقات على بي إم دبليو الفئة الثانية كوبيه 2022 تنطلق رسمياً “صور ومواصفات وأسعار”
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