

بينينفارينا تكشف عن سيارة Teorema اختبارية الكهربائية ذاتية القيادة بينينفارينا تكشف عن سيارة Teorema اختبارية الكهربائية ذاتية القيادة

قدمت دار التصميم الإيطالية بينينفارينا سيارتها الاختبارية الجديدة Teorema للكشف عن مفهوم السيارة الكهربائية المشتركة ذاتية القيادة وعالية الكفاءة، والفاخرة بطبيعة الحال.



يأتي المشروع بالكامل من العالم الرقمي، أي أن الشركة لم تبن أي نموذج على أرض الواقع ما يوفر عليها الكثير من التكاليف ويزيل الكثير من العقبات. حصلت تيوريما على واجهة واسعة تعمل على سحب الهواء وتوزيعه حول السيارة مما يحسن كفاءة الديناميكا الهوائية، يأتي النصف الخلفي من السيارة للحفاظ على سلاسة التيار الهوائي حول السيارة لأبعد حد.



عند الحديث عن بينينفارينا فلا يمكن إغفال الخطوط الأنيقة والعناصر المتقنة للتصميم، في الخارج نجد مصابيح LED النحيلة والتطعيمات المعدنية الدقيقة، أما في الداخل فتوجد 5 مقاعد فاخرة يتوسطها مقعد السائق الذي يمكن تدويره للخلف عند استعمال القيادة الذاتية.