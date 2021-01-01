بينها تغيير اسم وزارة النقل.. مجلس الوزراء السعودي يصدر 8 قرارات جديدة



مجلس الوزراء السعودي مجلس الوزراء السعودي

عقد مجلس وزراء المملكة العربية السعودية جلسته عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء السعودي.



واطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.



وخلص مجلس الوزراء السعودي إلى 8 قرارات جديدة:

أولاً:

تفويض وزير الداخلية أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الهندي بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند للتعاون في منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

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