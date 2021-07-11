

بينها الصداع وآلام الظهر..علامات تنذر أنك على وشك الإصابة بـ سرطان الخصية بينها الصداع وآلام الظهر..علامات تنذر أنك على وشك الإصابة بـ سرطان الخصية

يصيب سرطان الخصية الجزء الذي يقع داخل كيس الصفن، ( كيس جلدي رخو تحت العضو التناسلي)، مما يؤثر على الهرمونات جنسية ” التستوستيرون ” الذي يتحكم في نمو الأعضاء التناسلية، وأيضاً انتاج الحيوانات المنوية، وبالتالى تتعرض صحة الرجل الجنسية إلى الخطر.



بالمقارنة مع أنواع السرطان الأخرى، فإن سرطان الخصية ليس متفشي بشكل كبير، لكنه أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين الذكور الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و35 عامًا.



بحسب Medical news today، يُصاب حوالي 1 من كل 250 ذكر في الولايات المتحدة، بسرطان الخصية خلال فترة حياتهم، وفي عام 2019، يتوقع الخبراء أن 9560 ذكرًا يشخصون بسرطان الخصية.

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فيما يعد متوسط ​​العمر عند التشخيص هو 33 سنة، وتؤثر الحالة في الغالب على الشباب ومتوسطي العمر، وفي حالات نادرة جدًا، يمكن أن يحدث قبل سن البلوغ، 8٪ فقط من الحالات تحدث بعد سن 55.لذلك نوضح لك العلامات التي تنذرك بالإصابة بسرطان الخصية، تعرف عليها في السطور التالية.من الأعراض المبكرة الشائعة:وجود تورم غير مؤلم في الخصيةألم حاد في الخصية أو كيس الصفنشعور ثقيل في كيس الصفناختلاف الحجم بين الخصيتينفي بعض الحالات، تتسبب التغيرات الهرمونية في نمو الثدي والتهابه.في المراحل اللاحقة، عند امنشار الورم السرطاني إلى أعضاء أخرى، قد يلاحظ الشخص:آلام أسفل الظهر، إذا انتشر السرطان إلى الغدد الليمفاويةصعوبة في التنفس إذا أثرت على الرئتينألم في البطن، إذا كان يصيب الكبدالصداع والارتباك إذا وصل إلى الدماغتحدث تغيرات في الخصيتين لأسباب عديدة، فلا يعني وجود تكتل بهما دائمًا أنك مصاب بسرطان الخصية، ولكن يجب على أي شخص يلاحظ التغيير أن يرى الطبيب.فيما غالبًا ما تظهر الأعراض في مرحلة مبكرة، لكنها في بعض الأحيان لا تظهر إلا بعد فترة طويلة.كما قد يلاحظ الفرد تغييرًا، أو سيجده الطبيب أثناء الفحص البدني الروتيني.