

بيع الكود الأصلى لشبكة الويب العالمية مقابل 5.4 مليون دولار فى مزاد علنى بيع الكود الأصلى لشبكة الويب العالمية مقابل 5.4 مليون دولار فى مزاد علنى

انتهى مزاد لدار سوثبى للمزادات، ببيع الشيفرة الأصلية لشبكة الويب العالمية فى شكل أصل غير قابل للاستبدال "NFT"، مقابل رقم ضخم وصلت قيمته إلى 5.4 مليون دولار.



الكود الأصلى سبق وكتبه تيم بيرنرز لى، وهو مخترع الشبكة العنكبوتية، ومن مواليد لندن، وحاصل على زمالة ماك آرثر عام 1998، وفقًا لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.



و"NFT"، هو أحد أنواع الأصول الرقمية المصممة لإظهار شخص ما يمتلك عنصرًا افتراضيًا فريدًا، مثل الصور ومقاطع الفيديو عبر الإنترنت، أو حتى بطاقات التداول الرياضية.

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وتقنية "NFT" تم انشاءها على الإنترنت بواسطة عالم الكمبيوتر البريطاني ومخترع الويب تيم بيرنرز لي، وهي تشتمل على ملفات أصلية مختومة، بحسب تغريدة كتبها تيم بيرنرز لي على "تويتر".والبيع يتضمن شهادة ملكية قائمة على تقنية سلاسل الكتل "blockchain" للملفات التي تحتوي على شفرة المصدر الأصلية لشبكة الويب العالمية، وبلغ السعر النهائي 5434500 دولار.ومن جهتها، قالت رئيسة العالمية للعلوم والثقافة الشعبية في دار المزادات "سوثبى"، كاساندرا هاتون: "إن الرمزية والتاريخ وحقيقة أنها أتت من المبدع نفسه هو ما يجعلها ذات قيمة، وهناك الكثير من الأشخاص الذين يجمعون الأشياء لهذه الأسباب بالضبط"، وأوضحت أن الرمز تم عرضه في منتدى عام، وبدأ المزاد بسعر 1000 دولار.