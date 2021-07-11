

بورصة أبوظبي تختتم بارتفاع المؤشر العام للسوق بنسبة 0.47% بورصة أبوظبي تختتم بارتفاع المؤشر العام للسوق بنسبة 0.47%

اختتتمت بورصة أبوظبي تعاملات جلسة اليوم الاربعاء، بارتفاع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.47% رابحًا 10.43 نقطة ليغلق عند مستوى 7079.502 نقطة.



وبلغ حجم التداول بختام تعاملات اليوم 283.9 مليون سهم بقيمة 1.5 مليار درهم عبر تنفيذ 6906 صفقة.



وصعدت 5 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها البنوك بنسبة 0.6%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.36%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.24%، ثم قطاعي التأمين والطاقة بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 3.87%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.88%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.78%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.36%.

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وارتفع 11 سهمًا ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة القدرة القابضة" بنسبة 14.71%، ثم سهم "شركة ألفا ظبي القابضة" بنسبة 4.52%، ثم سهم "المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق" بنسبة 3.23%.وتراجع 22 سهمًا ببورصة أبوظبي، على رأسها سهم "شركة الخليج للمشاريع الطبية" بنسبة 10%، ثم سهم "شركة ميثاق للتأمين التكافلي" بنسبة 9.65%، ثم سهم "شركة أبو ظبي لبناء السفن" بنسبة 4.95%.