المربع نت – ظهرت صور تجسسية لداخلية وخارجية بورش ماكان 2023 الكهربائية بالكامل، والتي تكشف بشكل جيد عن التصميم المحدث للمقصورة والتفاصيل الديناميكية للجسد الخارجي.
وقد حققت ماكان القياسية نجاحاً واسعاً في الأسواق منذ انطلاقها في 2014، قبل استلامها لفيس ليفت في 2018، ثم تحديثات جديدة هذا العام.
وستنطلق ماكان الكهربائية في الأسواق العام القادم كموديل 2023 بمنصة PPE الجديدة التي تم تطويرها بالتعاون بين بورش وأودي، مع مشاركة نفس تقنية بطارية 800 فولت المتطورة مع موديل تايكان.
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التعليقات على بورش ماكان 2023 الكهربائية تظهر أثناء اختبارها بدون تمويهات
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