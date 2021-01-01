

بورش تكشف عن كايين تيربو GT الأسرع بتسارع 3.3 ثانية بورش تكشف عن كايين تيربو GT الأسرع بتسارع 3.3 ثانية

كشفت بورش عن سيارتها الـSUV الأسرع كايين تيربو GT.



تأتي السيارة بهيكل كايين كوبيه، وتتميز بواجهة رياضية وتطعيمات سوداء وحصلت على نظام تعليق أكثر انخفاضاً ورزمة أيروديناميكية معدلة ومخصصة لتيربو GT. تأتي الداخلية بمقاعد رياضية مكسوة بالكانتارا ولمسات خاصة بارزة لفئة تيربو GT. وحصلت السيارة على أحدث أنظمة بورش الترفيهية بدعم لأنظمة أندرويد أوتو وأبل كاربلاي.



تحمل السيارة محرك V8 ثنائي التريبو وبقوة 90 حصان و80 نيوتن-متر إضافية عن فئة تيربو الأساسية، أي أن السيارة تنتج 631 حصان و850 نيوتن-متر، ويتصل المحرك بناقل حركة ثنائي الكلتش من 8 سرعات.

من حيث القوة، لا تزال كايين S E-Hybrid هي الأقوى في عائلتها بقوة 670 حصان، مع ذلك فإن تيربو GT ستكون الأسرع بقضل وزنها الأخف حيث تستطيع تحقق تسارع 0-100 كم/س في 3.3 ثانية فقط مقارنة بـ 3.8 ثانية لـ كايين S E-Hybrid و3.9 ثانية لكايين تيربو.فتحت بورش باب الحجز على السيارة في الأسواق عالمية بأسعار تبدأ مما يعادل 182,150 دولار أمريكي، وستبدأ بتوصيلها في 2022.



