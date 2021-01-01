بورش تطرح تحديثات برمجية لتايكان على مستوى العالم

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بورش تطرح تحديثات برمجية لتايكان على مستوى العالم

أعلنت بورش عن تجهيزها لاستدعاء عالمي لسيارات تايكان الكهربائية، والتي لن يحتاج ملاكها لأكثر من تحديثات برمجية لحل المشكلة.

تأتي هذه العملي كحل لمشلكة فقدان الطاقة التي واجتها سيارات تايكان وأعلنت عنها الولايات المتحدة، وقالت بورش أخيراً “التحديث متاح الآن وقد تلقى عدد من سيارات العملاء التحديث بالفعل. سيقوم التجار بتحديث المركبات الجديدة في مخزونهم قبل تسليمها للعملاء. وسنبلغ العملاء المتأثرين هذا الشهر وسيتم إصلاح سياراتهم من خلال زيارة تاجر قصيرة مجاناً وفي أقرب وقت يناسبهم”.

في الماضي، وجدت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في الولايات المتحدة أن تايكان “يمكن أن تفقد قوتها أثناء الحركة بأي سرعة دون تحذير للسائق” وقالت أن أكثر من 12,000 سيارة قد تكون معرضة لنفس الخلل، وأكدت بورش حينها أنها تتابع ذلك وتحل المشكلة.

المصدر: سعودى شفت

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