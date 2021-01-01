بورش تبدأ باختبار 911 الهجينة على الحلبة

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صورة الخبر: بورش تبدأ باختبار 911 الهجينة على الحلبة
بورش تبدأ باختبار 911 الهجينة على الحلبة

حتى لو لم تتحول بورش 911 إلى سيارة كهربائية بالكامل، فإن وصول التقنيات الكهربائية لكل سيارة يبدو حتمياً.

بدأت الشركة باختبار سيارتها على الحلبة، والتي تحمل ملصقات تحذيرية تشي بوجود تقنيات كهربائية تحت الهيكل، وبسبب عدم وجود أي مقابس ظاهرة لشحن البطارية فإننا نعتقد أن السيارة ما تزال في مراحل التطوير الأولى حيث توجد البطاريات خلف السائق، وتشحن من خلال مد الكبل عبر الباب المفتوح في مرآب الاختبارات.

يعتقد أن الشركة ستزود السيارة بنظام 400 فولت إلى جانب محرك 6 سلندر المعتاد في 911، وبالإجمال ستطلق السيارة الهجينة أكثر من 700 حصان لتتربع على عرش عائلة 911 فوق تيربو S.

صورة الخبر: بورش تبدأ باختبار 911 الهجينة على الحلبة

المصدر: سعودى شفت

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