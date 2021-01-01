ظهر مؤخرا العديد من عمليات الغش والخداع و التقليد للسيارات الخارقة مرتفعة وباهظة الثمن ، بأخرى رخيصة ، وتكون معروفة بأنها مقلدة ، ولكن كانت هناك نسخة مثيرة للإعجاب من ماكلارين F1 .
ففي البداية تعد السيارة ماكلارين F1 ، من أغلى واسرع السيارات التى من الممكن أن تشاهدها يوما ما ، حيث يبلغ ثمنها 20 مليون دولار ، ولكن ظهرت سيارة مماثلة في دولة التشيك مقلدة ، وتعتمد على سيارة Porsche Boxster .
وتعتبر السيارة نسخة طبق الأصل من السيارة الخارقة ماكلارين F1 McLaren ، ولكن لم يهتم الكثير بها ، بعد إعلان مالكها عرضها للبيع ، وتعتبر السيارة ماكلارين F1 McLaren المقلدة ، مصنعوه يدويا بالكامل ، و هيكل السيارة مشابه جدًا لسيارة اف 1 الحقيقية .
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التعليقات على بورشه تتحول إلى نسخة ماكلارين F1 مقلدة
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