بمواصفات متميزة.. لينوفو تكشف عن جهاز تابلت Lenovo Tab M8 الجيل الثالث

أعلنت شركة لينوفو Lenovo عن عدد منتجاتها المتميزة جاء على رأسها مجموعة من أجهزة التابلت منها مجموعة تابلت Yoga Tab بالإضافة إلى جهاز تابلت Lenovo Tab M8 من الجيل الثالث والذي يعتبر الأبرز في كل المنتجات التي أعلنت عنها.
وضمن المعرض العالمى للهواتف الذكية والاجهزة الإلكترونية المقام بمدينة برشلونة الإسبانية MWC 2021، كشفت شركة لينوفو عن المواصفات المميزة لجهاز تابلت Lenovo Tab M8 كما أعلنت عن بعض التحديثات والترقيات لمنتجات أخرى.
مواصفات جهازتابلت Lenovo Tab M8 الجيل الثالث
وقامت شركة لينوفو بإضافة العديد من التحديثات لجهازتابلت Lenovo Tab M8 من خلال تزويد هيكل الجهاز بدبابيس بوجو حيث تعتبر إحدى آليات الموصلات الكهربائية المستخدمة في العديد من التطبيقات الإلكترونية الحديثة، كما يتم استخدامها لتحسين متانتها مقارنة بالموصلات الكهربائية الأخرى، حيث يتيح إستخدام ملحقات الشاحن اللاسلكي الذكي مما يحافظ على تشغيل الجهاز عبر منفذ USB .
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