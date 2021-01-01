بمناسبة عيدي الأضحى والثورة.. إجازة رسمية من 19 إلى 24 يوليو
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن تكون الفترة من يوم الاثنين الموافق 19 يوليو الجاري حتى يوم السبت الموافق 24 يوليو الجاري، إجازة رسمية.
وأشار “مدبولي” إلى أن هذه الإجازة ستكون مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.
وذلك مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعيد ثورة 23 يوليو.
إجازة رسمية
إجازة رسمية من 19 إلى 24 يوليو
يذكر أن دار الافتاء كانت قد أعلنت أن عيد الأضحى المبارك سيوافق يوم الثلاثاء المقبل، 20 يوليو، ومن المقرر أن يكون موعد صلاة عيد الأضحى 2021 في جميع المحافظات، تمام الساعة 05:28 صباحًا، في القاهرة والجيزة، بينما تختلف في المحافظات الأخرى وتتراوح الزيادة والنقصان في المواقيت بنحو 10 دقائق.
مواعيد صلاة العيد في المحافظات:
الإسكندرية الساعة 5:31 صباحًا
دمياط الساعة 5:23 صباحًا
كفر الشيخ الساعة 5:33 صباحًا
البحيرة الساعة 5:35 صباحًا
الدقهليلة 5:25 صباحًا
الشرقية 5:26 صباحا
المنوفية 5:27 صباحا
القليوبية 5:28 صباحًا
الغربية 5:22 صباحًا
المنيا 5:33 صباحًا
أسيوط 5:33 صباحًا
أسوان 5:32 صباحًا
سوهاج 5:34 صباحًا
قنا 5:33 صباحًا
الفيوم 5:32 صباحًا
بني سويف 5:21 صباحًا
الأقصر 5:31 صباحًا
بورسعيد 5:21 صباحًا
السويس 5:23 صباحًا
الإسماعيلية 5:22 صباحًا
طابا 5:20 صباحًا
السلوم 5:42 صباحًا
جنوب سيناء 5:21 صباحًا
شمال سيناء 5:24 صباحا
كانت دار الافتاء يوم الأحد الماضي أصدرت بيانًا أكد فيه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه تمت رؤية الهلال بواسطة اللجان الشرعية في جمهورية مصر العربية، وعلى ذلك كله تُعلن دار الإفتاء المصرية أن يومَ الأحد الموافق 11 من شهر يوليه 2021م هو أول أيام ذي الحجة 1442هـ، وأن يومَ الاثنين الموافق 19 من شهر يوليه 2021م هو التاسعُ من ذي الحجة وهو يومُ عرفة، وأن يومَ الثلاثاء الموافقَ 20 من شهر يوليو 2021م هو العاشرُ من ذي الحجة، وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك.
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