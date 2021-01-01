

بملامح فيراري .. RML تكشف عن سياراتها الرياضية SHORT WHEELBASE |صور بملامح فيراري .. RML تكشف عن سياراتها الرياضية SHORT WHEELBASE |صور

كشفت شركة RML عن نسختها الرياضية و التي تحمل اسم SHORT WHEELBASE ، و تعد هذه النسخة مستوحاة من الطراز العريق الخاص بشركة فيراري، و الذي يحمل اسم 250 GT SWB، حيث كانت الانطلاقة الأولى له في عام 1959، و استطاعت هذه السيارة أن تضع بصمة واضحة وسط إصدارات الصانع الإيطالي المخضرم، نسبة لتمتعها بالعديد من المقاومات الفريدة في هذا الوقت.



تصميم السيارة الرياضية SHORT WHEELBASE

تعتمد السيارة SHORT WHEELBASE على اطلالة كلاسيكية إلى حد كبير، تجعلنا بالفعل نصفها بالحفيدة الخاصة بالسيارة 250 GT SWB، و لكنها اعتمدت على مصابيح أمامية دائرية، مع شبكات امامية متعددة المقاطع، و التي تمنحها أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، مع لمسات لامعة من الكروم باللون الفضي.



بينما ترتكز SHORT WHEELBASE على عجلات رياضية، مدعوم بجنوط معدنية ذات تصميم هندسي مميز، مع مفهوم ثنائي الأبواب، بينما جاء السيارة بنسبة طول بلغت 4.26 متر، و عرض يقدر بـ 1.95 متر، و يبلغ الوزن الكلي لها نحو 1470 كجم، مع هيكل خارجي مصنع من الياف الكربون، و يذكر أن هذه النسخة سوف تنطلق عبر 30 نسخة فقط.

و تحتوي السيارة من الداخل على شاشة ملونة تعمل تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة و الخرائط يبلغ قياسها 7 بوصة، إلى جانب كسوة داخلية من جلد الكانتارا الفاخر، مع حزمة من المواصفات الفنية و برامج مساعدة السائق، إلى جانب أنظمة التحكم و المكابح عالية الأداء، بالإضافة إلى منظومة عادم مزدوجة، و هوايات جانبية تقع على جانبي الرفارف، و التي تساعد السيارة على توزيع الهواء، بجانب الشبكات الامامية.القدرات الفنية لـ SHORT WHEELBASEتستمد السيارة SHORT WHEELBASE قوتها من محرك V12، بسعة 5500 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 485 حصان، و عزم أقصى للدوران يقدر بـ 568 نيوتن/متر، بالإضافة إلى سرعة قصوى تصل لـ 298 كيلومتر في الساعة، و من خلال تلك القدرات الفنية تنطلق السيارة من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر خلال فترة زمنية مدتها 4.1 ثانية فقط.



