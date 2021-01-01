

بكاميرا طائرة.. شاهد تصميم مبتكر لهاتف فيفو المستقبلي بكاميرا طائرة.. شاهد تصميم مبتكر لهاتف فيفو المستقبلي

تعمل شركة فيفو Vivo، على تطوير هاتف ذكي جديد، يضم كاميرا مدمجة شبيهة بـ الدورن كاميرا drone، وفقًا لبراءة اختراع قدمتها الشركة الصينية، ما سيتيح للمستخدمين التقاط الصور من زوايا غير مسبوقة.



وبحسب ما ذكره موقع "indian express"، يحتوي هاتف فيفو المطور الجديد، على كاميرا طائرة قابلة للفصل، تضم كاميرتين وثلاثة مستشعرات بالأشعة تحت الحمراء، إلى جانب أربع مراوح مزودة ببطاريات، سيتم حفظها ونزعها من الجهاز عند الحاجة.



وشارك المصمم KSarang Sheth جنبًا إلى جنب موقع LetsGo Digital، صور ثلاثية الأبعاد، توضح تصميم المفهوم الجديد للجهاز، ما يعطينا نظرة ثاقبة حول كيفية عمل الكاميرا الطائرة، وفقا لإيداع براءة اختراع فيفو Vivo.

درج مخصص للكاميرا بدون طياروتكشف الصور المصممة، عن وحدة تنزلق خارج الهاتف في ما يشبه الدرج المصمم خصيصًا لتخزين الطائرة بدون طيار، لذا من المتوقع أن تقوم فيفو بتصميم هاتف كبير الحجم ذو سمك عريض لحفظ الكاميرا بدون طيار بالداخل.ووفقا للتقارير السابقة، عند فصل الفصل الكاميرا وتحلق الطائرة في الجو، سيكون المستخدم قادرا على النظر في شاشة الهاتف والتقاط الصور من زوايا مختلفة بكل سلالة.وبفضل المراوح الصغيرة المزودة بها، تستطيع هذه الكاميرا الطائرة أن تحلق بعيدا عن الهاتف حيث تعمل المستشعرات لتفادي الاصطدام بالأشياء المحيطة بها، ولم تذكر براءة الاختراع التي قدمتها فيفو في شهر ديسمبر الماضي، إلى مكتب الدولي لحقوق الملكية الفكرية، المسافة التي يمكن أن تبتعد فيها كاميرا الدورن عن الجهاز، أو عن التقنية التي ستجعل الكاميرا متصلة بالهاتف أثناء فصلها.وسيؤدي هذا التصميم إلى تزويد الهاتف ببطارية أصغر حجمًا بحيث ستشغل الكاميرا بدون طيار مساحة كبيرة من الهاتف، وقد شارك المصمم هذه الصور لتوضيح شكل التصميم لما ما سيبدو عليه الهاتف عند إطلاقه، ولم تصدر شركة Vivo أي تفاصيل حول مواصفات أو موعد إطلاق الجهاز الجديد.وإذا نجحت فيفو في إصدار هذا الهاتف الذكي، ستتمكن من التغلب على مشكلة يحاول المصنعون التخلص منها منذ فترة، وهو وجود درجة الكاميرا على الهاتف الذكي لإيواء الكاميرا الأمامية، حيث حاولت الشركات المصنعة للهواتف الذكية على مدار السنوات الماضية، استخدام الكاميرات المنبثقة مثل الموجودة في هاتف Redmi K20 Pro، بينما استخدم البعض الآخر آلية الكاميرا المنبثقة مثل Asus 6Z.



