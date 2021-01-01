تعزز شركة فولكس فاجن الالمانية من تواجدها داخل السوق العالمي للسيارات، عبر النسخة القوية جولف واجن 2022 مع حزمة R المتطورة، التي تضم باقة عالية الاداء من الناحية الفنية، إلى جانب التجهيزات الداخلية مع اتباع عدة لمسات تزين من قوة التصميم الخارجي من النسخة جولف R واجون 2022.
التصميم الخارجي للسيارة جولف R واجون 2022
ترتكز السيارة جولف R واجون 2022 على عجلات رياضية يبلغ قياسها 19 بوصة، مدعومة بـ جنوط من الألومنيوم ذات تصميم هندسي فريد تخذ شكل النجمة المتشعبة، و التي تجمع بين اللون الاسود و الفضي، مع مفهوم رباعي الابواب، و اقطاب ثنائية تقع على جانبي السقف، مع زعنفة القرش الخلفية، وفتحة سقف بانوراما.
وتعتمد السيارة على مخارج عادم رباعي ثنائية الاداء، و عواكس اضاءة خلفية تزين جانبي الصادم الخلفي، مع مصابيح أمامية انسيابية ذات مظهر عدواني، و شبكات أمامية متعددة المقاطع التي تمنح السيارة أفضلية الأداء مع الحركة الديناميكية للهواء، إلى جانب مستشعرات حركة لمساعدة السائق على تحديات الطريق، كما تعتمد السيارة على مساحة تخزين خلفية تسع إلى 611 لتر، قابلة للزيادة إلى 1642 لتر عند استخدام تقنية طي المقاعد الخلفية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على بقدرات عالية الأداء.. فولكس فاجن تزيل النقاب عن جولف R واجون 2022
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق