

بقدرات عالية الأداء.. فولكس فاجن تزيل النقاب عن جولف R واجون 2022 بقدرات عالية الأداء.. فولكس فاجن تزيل النقاب عن جولف R واجون 2022

تعزز شركة فولكس فاجن الالمانية من تواجدها داخل السوق العالمي للسيارات، عبر النسخة القوية جولف واجن 2022 مع حزمة R المتطورة، التي تضم باقة عالية الاداء من الناحية الفنية، إلى جانب التجهيزات الداخلية مع اتباع عدة لمسات تزين من قوة التصميم الخارجي من النسخة جولف R واجون 2022.



التصميم الخارجي للسيارة جولف R واجون 2022



ترتكز السيارة جولف R واجون 2022 على عجلات رياضية يبلغ قياسها 19 بوصة، مدعومة بـ جنوط من الألومنيوم ذات تصميم هندسي فريد تخذ شكل النجمة المتشعبة، و التي تجمع بين اللون الاسود و الفضي، مع مفهوم رباعي الابواب، و اقطاب ثنائية تقع على جانبي السقف، مع زعنفة القرش الخلفية، وفتحة سقف بانوراما.



وتعتمد السيارة على مخارج عادم رباعي ثنائية الاداء، و عواكس اضاءة خلفية تزين جانبي الصادم الخلفي، مع مصابيح أمامية انسيابية ذات مظهر عدواني، و شبكات أمامية متعددة المقاطع التي تمنح السيارة أفضلية الأداء مع الحركة الديناميكية للهواء، إلى جانب مستشعرات حركة لمساعدة السائق على تحديات الطريق، كما تعتمد السيارة على مساحة تخزين خلفية تسع إلى 611 لتر، قابلة للزيادة إلى 1642 لتر عند استخدام تقنية طي المقاعد الخلفية.

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المواصفات الفينة للسيارة جولف R واجون 2022زودت السيارة جولف R واجون 2022 بمحرك سعة 2000 سي سي متصل بشاحن تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 315 حصان، مع سرعة قصوى تصل إلى 250 كيلومتر في الساعة، ويمكن زيادتها عند استخدام حزمة R Performance لتصل إلى 270 كم/ساعة، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي ثنائي القابض DSG مكون من 7 سرعات، و من خلال تلك الامكانيات الفنية تستطيع السيارة أن تتسارع من وضع الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم خلال فترة زمنية تقدر مدتها بـ 4.9 ثانية.وتضم السيارة جولف Rواجون 2022 من الداخل شاشة لعغرض تالوسائط المتعددة تدعم التطبيقات الحديثة، مع مقود حركة متعدد الوظائف، و فرامل يد كهربائية، مع عدة تطعيمات داخلية، إلى جانب حزمة من وسائل الرفاهية و التحكم.