

بـ مبادرة الإحلال .. زيادة رسمية بأسعار لادا جرانتا 2022 ..تفاصيل بـ مبادرة الإحلال .. زيادة رسمية بأسعار لادا جرانتا 2022 ..تفاصيل

أعلنت وزارة المالية عن زيادة جديدة في أسعار السيارة لادا جرانتا موديل 2022، المشاركة في مبادرة الإحلال والتجديد الخاصة بتبديل السيارات التى مر على صنعها 20 عاما وتحويلها للطاقة النظيفة .



وأوضحت الوزارة ان قسمة الزيادة السعرية التى احلت على السيارة لادا جرانتا موديل 2022، تتراوح ما بين 1800 جنيه وحتى 3600 جنيه على حسب الفئة السعرية لها .



مواصفات لادا جرانتا موديل 2022



وتنتمى السيارة لادا جرانتا موديل 2022 لفئة السيارات السيدان، وتصل أبعادها الخارجية ، لطول 4268 مم ، و عرض 1700 مم ، و ارتفاع 1500 مم ، و بسعة شنطة خلفية 480 لترًا .

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وتستمد السيارة لادا جرانتا موديل 2022 ، قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 98 حصان ، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات.و تتسارع السيارة لادا جرانتا موديل 2022 من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 11.4 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.وتأتى السيارة لادا جرانتا موديل 2022، بعدد من التجهيزات ، منها مصابيح ضباب أمامية، وزجاج أمامي كهربائي مع خاصية التحكم في فتح وغلق النوافذ عبر الريموت، ونظام عزل كامل للضوضاء، و جنوط 14 بوصة .بالإضافة الى مصابيح ضباب أمامية، وطي المرايات الجانبية كهربائيًّا، ومكيف هواء أوتوماتيك، وسنتر لوج، ونظام ايموبيليزر المانع للسرقة .وتضم السيارة لادا جرانتا موديل 2022 ، عدد من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومنها وسائد هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، ونظام مساعد الفرامل BAS .اما عن أسعار السيارة لادا جرانتا داخل مبادرة الاحلال :- الفئة الأولى مانوال كانت بـ 145.600 الف جنيه وأصبحت بـ 147.600 الف جنيه .- الفئة الثانية اوتوماتيك كانت بـ 157.500 الف جنيه وأصبحت بـ 161.100 الف جنيه .