بـ الثوم والكريمة والمشروم.. طريقة عمل كفتة الدجاج

طريقة عمل كفتة الدجاج
طريقة عمل كفتة الدجاج من الأطباق الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها و تقديمها في المنزل بأسهل الخطوات و بأقل المكونات، فيمكنك تقديم كفتة الدجاج بأكثر من طريقة و نكهة مختلفة.
قدمت الشيف سارة عبد السلام عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك طريقة عمل كفتة الدجاج في المنزل بأكثر من نكهة مختلفة نستعرضها لكم فيما يلي.
كفتة الدجاج الأساسية
طريقة عمل كفتة الدجاج الأساسية
٥٠٠ جم صدور دجاج مفرومة
٥٠٠ جم أوراك دجاج مفرومة
٢ بصله أرباع
٨ فص ثوم صحيح
كوب بقدونس مفروم
بقسماط
ملعقة كبيرة بهارات دجاج
نصف ملعقة صغيرة حبهان مطحون
ملعقة صغيرة ثوم بودر
ملعقة صغيرة بصل بودر
٢ ملعقة صغيرة بابريكا
رشة جوزة الطيب
ملح وفلفل أسود
زيت نباتي
طريقة التحضير
في الكبة يفرم البصل مع الثوم مع الزيت مع كل التوابل حتى ينعم تماماً. تضاف خلطة التتبيل على الدجاج المفروم ويضاف البقدونس المفروم. يعجن الخليط باليد جيداً حتى يتجانس تماماً.
*تشكل الكفته وتطهى حسب الرغبه.
*لتفريز كفتة الدجاج ترص حبات الكفته في طبق فلين وتحفظ في الفريزر بمدة صلاحية ٣ شهور.
كفتة دجاج بصوص الثوم
مقادير كفتة دجاج بصوص الثوم
٥٠٠جرام كفتة دجاج
نصف كوب دقيق
٢راس ثوم
أعواد بقدونس مفروم
رشة جوزة الطيب
ملح وفلفل أسود
٢ كوب كريمة
كوب مرقة
زبدة
طريقة التحضير :
تغلف الكفتة بالدقيق ثم تشوح كفتة الدجاج سريعاً في الزبدة وعند حصولها على لون ذهبي ترفع الكفتة و نضيف قطعة زبدة و الثوم يشوح و نضيف المرقة ونصف كمية أعواد البقدونس. يترك الصوص ليغلي ويتكثف ومن ثم تضاف الكريمة وتترك لتغلي وتتكثف مع كل المكونات يضرب الصوص في الخلاط أو بإستخدام الهاند بليندر حتى ينعم تماماً. يرفع الصوص عالنار ليغلى ثم نضيف كفتة الدجاج ويضاف النصف الآخر من البقدونس على الوجه و يقدم بالهنا و الشفا .
يقدم الطبق مع الأرز أو المكرونة والخضار السوتيه.
كفتة دجاج اسيوي
مقادير كفتة دجاج اسيوي
٥٠٠جرام كفتة دجاج
ملعقة كبيرة ثوم مفروم
كوب ذرة حلوة
كوب جزر مفروم
٢ملعقة كبيرة خل
٢ملعقة كبيرة سكر
نصف كوب كاتشب
نصف كوب باربيكيو
٢ملعقة كبيرة صويا صوص
زيت سمسم
ملعقة صغيرة زنجبيل بودر
ملعقة صغيرة بابريكا
ملح
فلفل اسود
طريقة التحضير :
فى بولة نخلط الكاتشب و الباربيكيو و الخل و الصويا و السكر و التوابل و يقلب و يترك جانباً.
فى ووك عالنار نضع زيت السمسم و نضيف كرات الكفتة تشوح ثم نضيف الجزر و الذرة الحلوة و نضيف الصوص و نضيف قليل من الماء الساخن و يقلب و يترك يغلى و يقدم بالهنا و الشفا
كفتة الدجاج بالكريمة و المشروم
مقادير كفتة الدجاج بالكريمة و المشروم
500 جرام كفتة دجاج
500 جرام مشروم أنصاف
نصف كوب بقدونس مفروم
6 فص ثوم مفروم
2 ملعقة كبيرة دقيق
2 كوب مرقة دجاج
1 كوب كريمة
زبدة
رشة جوزة الطيب
ملعقة صغيرة ثوم بودر
ملعقة صغيرة بصل بودر
ملح
فلفل أسود
طريقة التحضير
في طاسة كبيرة يضاف الزبدة وعندما يسخن تشوح به كرات الكفتة حتى تحصل على لون ذهبي وترفع من طاسة القلي. في نفس الطاسة تضاف قطعه من الزبدة ويشوح بها المشروم ويتبل بالفلفل الأسود وجوزة الطيب. يتم اضافة الكفتة مرة أخرى مع المشروم ويضاف الدقيق. يحمر الدقيق قليلا للتخلص من الطعم النشوي الغير مرغوب فيه. تضاف المرقة ويقلب الخليط جيدا للتأكد من ذوبان الدقيق تماما. تضاف الكريمة والبقدونس ويتبل الصوص بالملح والفلفل الأسود. تقدم الكفتة مع الأرز أو المكرونة والسوتيه.
* افكار لتقديم الاطباق
ارز جاسمين مسلوق
ارز بسمتى اصفر
مكرونة مسلوقة و متشوحة فى زبدة و ثوم
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