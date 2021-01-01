

بعد 9 أعوام من العمل.. جوجل تنهي دعمها لأكثر إصدارات أندرويد انتشارا بعد 9 أعوام من العمل.. جوجل تنهي دعمها لأكثر إصدارات أندرويد انتشارا

أعلنت شركة جوجل Google، عن إيقاف دعمها للأجهزة التي تعمل بإصدار نظام التشغيل أندرويد المسمى جيلي بين Jelly Bean، والذي تم إطلاقه لأول مرة في يوليو من عام 2012.



وبحسب ما ذكره موقع "android central"، قالت جوجل: إنها قررت إيقاف تحديثات Jelly Bean لأن العديد من التحسينات والميزات التي إضافتها لتطوير وترقية نظام التشغيل أندرويد على مدار 9 أعوام، لم تصل إلى إصدار جيلي بين".



وتوصى جوجل مطورو التطبيقات باستخدام Android API المستوى 19، المسمى أندرويد "كيت كات KitKat"، باعتباره الحد الأدنى من مستوى واجهة برمجة التطبيقات المدعوم.

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جوجل توقف دعم “جيلي بين” الإصدار الأكثر انتشارا من أندرويدوبمجرد استخدام المطورين للمستوى 19 من واجهة برمجة التطبيقات و تحديث تطبيقاتهم، لن يتمكن أولئك الذين يستخدمون أجهزة ذات مستويات واجهة برمجة تطبيقات أقل من 19 من رؤية التحديث أو تنزيلها.ولن تتوقف الأجهزة التي تعمل بإصدار جيلي بين Jelly Bean عن العمل على الفور، ولكنها لن تتمكن من استخدام خدمات متجر جوجل بلاي.وكان إصدار جيلي بين، من أكثر إصدارات نظام التشغيل أندرويد انتشارا خلال عام 2014، حيث على النسبة الأكبر من الأجهزة الذكية العاملة بهذا النظام.جوجل على وشك إطلاق أندرويد 12الجدير بالذكر أن شركة جوجل تختبر تحديث نظام أندرويد 12، والذي ستقدم من خلاله عددا من المزايا تم الكشف عنها خلال الأشهر الماضية، بعد إطلاق نسخة المعاينة الأولى من النظام في شهر مارس الماضي، وكشفت عملاقة التقنية الأمريكية، عن أسماء أوائل الشركات المصنعة للهواتف الذكية التي ستحصل أجهزتها على إصدارها الأحدث من نظام التشغيل أندرويد، من بينها أسوس و فيفو و شاومي و أوبو و ريلمي و Sharp و Tecno و TCL و ZTE.وفي الوقت الحالي، تختبر شركة جوجل الإصدار الجديد من نظام التشغيل أندرويد، على أجهزتها الذكية حيث تحصل هواتف الشركة على اندرويد 12، والمعروفة باسم هواتف Pixel، والتي تشمل: Pixel 5، وPixel 4a 5G، وPixel 4a، وPixel 4، وPixel 4 XL، وPixel 3a، وPixel 3a XL، وPixel 3، وPixel 3 XL.يذكر أن دراسة أجرتها Comscore، زعمت أن جوجل تخنق المنافسة بتطبيقاتها الافتراضية المخصصة للهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، حيث أظهرت الدراسة أن 12 تطبيقًا من أصل عشرين تطبيقًا من تطبيقات Android الأكثر استخدامًا في الولايات المتحدة، تم تثبيتها مسبقًا بواسطة الشركة الأمريكية Google.