أحبطت الأجهزة الأمنية في مصر، قضية تهريب آثار جديدة، الأحد، بينما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في قضية الآثار الكبرى التي يُتهم فيها البرلماني السابق، علاء حسنين، المعروف إعلاميا بـ"نائب الجن والعفاريت" ورجل الأعمال الشهير، حسن راتب.
وقال مصدر أمني لموقع "سكاي نيوز عربية"، إنه تم القبض على 3 أشخاص قبيل تمكنهم من بيع تمثال أثري، خلال تواجدهم بإحدى محطات القطار وجه بحري القاهرة.
وبحسب المصدر، فقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط المشتبه فيهم الثلاثة بعد نزولهم من القطار بمحطة "إيتاي البارود" بمحافظة البحيرة.
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التعليقات على بعد "نائب الجن".. الأمن المصري يحبط عملية تهريب آثار جديدة
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