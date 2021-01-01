بعد رسوب أبنائنا في الخارج.. الطلاب: ورق الامتحانات ضاع.. والتعليم: المشكلة مش تبعنا



الدكتور طارق شوقي الدكتور طارق شوقي

حالة من الغضب سيطرت على أولياء أمور الطلاب المغتربين الدارسين بنظام “أبناؤنا في الخارج”، بعد أن فوجئ بعض الطلاب برسوبهم في نتيجة الامتحانات وإلزامهم بدخول امتحانات الدور الثاني، بحجة “أن الورق ضاع”.







وقد أرسل أولياء أمور الطلاب المضرورين، رسالة إلى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عبر جروب “معا نستطيع”، على واتساب جاء نصها كالتالي:

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“معالي الوزير.. لقد أصدرتم قرارا بأن يكون امتحان أبنائنا في الخارج بنظام الواجب المنزلي ،وبالفعل يا فندم تم عمل هذا الواجب المنزلي وتم تسليم الامتحانات بعد حلها في المنزل إلى السفارات حسب التعليمات الواردة ، وهناك أولياء أمور معهم ما يثبت أنه تم التسليم بالفعل ، ولكن المفاجأة الآن بعد ظهور النتيجة ، أن هناك طلبة أصبح لهم امتحانات دور ثاني بسبب ضياع أوراق امتحاناتهم في بعض المواد ، بالرغم من تسليمها المواد الخاصة بالطالب كاملة”.وأضاف أولياء الامور : هناك أيضا من أرسل الملف عن طريق ال pdf ، وجاءت له رسالة تم التسليم ومعه اسكرين بهذا ومع ذلك له دور ثاني بسبب ضياع مادة او ضياع الملف ، وهناك من أرسل الامتحانات أكثر من مره بسبب ضياع الإمتحان ومع ذلك صاروا راسبين .. ولذا نناشدكم التدخل لانقاذ ابناءنا.أول رد من وزير التعليم على الازمةومن جانبه .. رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على هذه الشكوى قائلا : كل هذه الامور من شأن المكاتب الثقافية بالخارج (التعليم العالي) والخارجية وليس التربية والتعليم يا افندم.ومن جانبهم .. قابل اولياء الامور رد وزير التربية والتعليم بالتأكيد على أنهم الان يستغيثوا بوزير التعليم العالي ، و وزير الخارجية ، ووسفراء مصر في الخارج ، لانقاذ الطلاب المضرورين.جدير بالذكر أنه ، قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، نتيجة امتحانات الدور الأول للطلاب المصريين المغتربين الدارسين للمناهج المصرية بنظام “ابناؤنا في الخارج”.ويمكن لمن يهمه الأمر الاطلاع على نتيجة امتحانات ابناؤنا في الخارج من خلال موقع وزارة التربية والتعليم عبر الخطوات التالية :ادخل على الرابط التالي http://natega.sabroad.emis.gov.eg/ادخل رقـم الجلوس أو الرقم القومياضغط على تسجيل الدخول للاطلاع على نتيجة الدور الاولوكانت قد انطلقت رسميا امتحانات ابناؤنا في الخارج ، يوم السبت الموافق 3 أبريل 2021 ، و تم عقد امتحانات الطلاب المتقدمين للامتحان على نظام أبناؤنا في الخارج لجميع الصفوف من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي (Online) بنظام الامتحان المنزلي (Take home exam)حيث قامت وزارة التربية والتعليم بـ إتاحة امتحانات أبناؤنا في الخارج على موقع وزارة التربية والتعليم عبر هذا الرابط ( https://sabroad.emis.gov.eg) ، وقام الطلاب بطباعتها والإجابة عليها في المنزل ، حيث أنها قد انعقدت بنظام الكتاب المفتوح open book .و وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم ، قام الطلاب بتدوين (الاسم رباعي- رقم الجلوس- السفارة- الدولة - الصف الدراسي) على كل ورقة إجابة لكل مادة، وتم تسليمها للسفارة أو المكتب الثقافي طبقًا للمواعيد التي حددتها السفارات .وخلال فترة امتحانات ابناؤنا في الخارج ، قالت وزارة التربية والتعليم في رسالة موجهة للطلاب الدارسين بنظام ابناؤنا في الخارج واولياء امورهم : يسعدنا تلقى استفساراتكم عن أى شئ يخص ورقة الأسئله من خلال التواصل :تلفونيًا : 00201007902644 - 00201221177406 -تلفونيًا / واتساب : 00201111667626