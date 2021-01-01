بعد انتشار بكتيريا السالمونيلا.. تعرف على أهم أسبابها



بكتيريا السالمونيلا بكتيريا السالمونيلا

السالمونيلا هي نوع البكتيريا التي تُعد السبب الأكثر شيوعًا للأمراض المرتبطة بالغذاء في جميع أنحاء العالم. لا يمكنك رؤيتها أو شمها أو تذوقها.



ويسمى المرض الناتج عن هذه البكتيريا رسميًا داء السلمونيلات، ويمكن أن يسبب اضطرابا في المعدة ، الإسهال ، الحمى ، و الألم والتشنج في بطنك، كما يتحسن معظم الناس بمفردهم في المنزل في غضون 4 إلى 7 أيام.



كما أن عدوى السالمونيلا شائعة جدًا، وعندما يذكر الناس التسمم الغذائي ، فإنهم يتحدثون عادة عن السالمونيلا. يتم الإبلاغ عن عشرات الملايين من الحالات حول العالم كل عام.

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ومن أسباب السالمونيلايمكن للناس والحيوانات تحمل السالمونيلا في حياتهم الأمعاء وفضلاتها، وغالبًا ما تنتشر البكتيريا من خلال الأطعمة الملوثة، تشمل المصادر الغذائية الشائعة لعدوى السالمونيلا ما يلي:- اللحوم النيئة وغير المطبوخة جيدًا ، بما في ذلك الدجاج والديك الرومي والبط ولحم البقر ولحم العجل ولحم الخنزير.- الفاكهة أو الخضار النيئة.- الحليب غير المبستر ومنتجات الألبان الأخرى، بما في ذلك الجبن ، الآيس كريم ، واللبن الزباديالبيض النيء أو غير المطبوخ جيدًا.- الأطعمة المصنعة مثل قطع الدجاج وزبدة المكسرات.يمكنك أيضًا الإصاب بالسالمونيلا مباشرةً من خلال:- ضعف غسل اليدين .قد تنتقل البكتيريا عبر عدم غسل يديك جيدًا بعد استخدام الحمام أو تغيير الحفاضات .- الحيوانات الأليفة.يمكن للحيوانات مثل الكلاب والقطط والطيور والزواحف أن تحمل البكتيريا.