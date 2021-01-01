حثت شركة "مايكروسوفت" مستخدمي نظام "ويندوز" على تثبيت النسخة الجديدة بأسرع وقت، إثر اكتشاف ثغرة أمنية في نظام التشغيل، تمكّن من السيطرة على جهاز المستخدم.
وقالت شركة مايكروسوفت إن استغلال الثغرة الحالية من قبل المتسللين من الممكن أن يؤدي إلى عرض أو حذف بيانات الجهاز المستهدف البرامج إضافة الى إمكانية التحكم الكامل.
ولا يقتصر حث مايكروسوفت على النسخة العاشرة من نظام التشغيل، الذي يستخدمه أكثر من مليار و300 مليون جهاز حاسوب حول العالم، بل حثت كافة المستخدمين لمعظم الأنظمة القديمة بما فيها ويندوز 2012 و2016 إضافة إلى ويندوز 7، الذي تم إصداره قبل نحو 13 عاما.
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التعليقات على بعد اكتشاف ثغرة أمنية.. دعوة "طارئة" من مايكروسوفت لزبائنها
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