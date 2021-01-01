بشكل طارئ.. البرلمان الفرنسي يوصي بإرسال قوات دولية إلى لبنان

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بشكل طارئ.. البرلمان الفرنسي يوصي بإرسال قوات دولية إلى لبنان

أعلن البرلمان الفرنسي، أنه وافق على التوصية المقدمة بشأن إرسال قوات عسكرية دولية إلى لبنان بشكل طارئ.

وذكرت وكالة "النشرة" أن لجنة الدفاع​ و​القوات​ المسلحة في ​البرلمان الفرنسي أصدرت​ تقريرا يوصي، في البند رقم "6"، بإرسال قوات دولية إلى ​لبنان​ بشكل طارئ تحت سلطة ​الأمم المتحدة​ و​البنك الدولي.

وبحسب التقرير الصادر فإن الهدف الأساسي منه هو ​تعزيز الأعمال الإنسانية و​مساعدة​ اللبنانيين، ودعم ​الجيش اللبناني​ و​القوى الأمنية​ لحفظ الأمن والاستقرار.

وكان دبلوماسيون فرنسيون وغربيون قد أعلنوا، في وقت سابق، إن فرنسا مستعدة، وبعد جمود مستمر منذ أشهر، لبحث احتمال فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين، سواء على مستوى الاتحاد الأوروبي أو على المستوى الوطني، لكن من المستبعد أن يحدث ذلك على الفور.

المصدر: صدى البلد

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