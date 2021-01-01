

بسرعة خارقة.. بطارية هواتف Huawei P50 تشحن في دقائق معدودة بسرعة خارقة.. بطارية هواتف Huawei P50 تشحن في دقائق معدودة

كشفت تسريبات أن هواتف Huawei P50 الرائدة والتي ستطلقها شركة هواوي الصينية خلال الأشهر المقبلة، ستأتي بسرعة شحن كبيرة مثل هواتف Mate 40 مما يمكن بطارية الهواتف من الشحن في دقائق قليلة جدا.



وبحسب موقع GSMArena فإن هواتف هواوي Huawei P50 ستحتوي على بطارية 4500 مللي أمبير فى الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 66 واط، أى 11 فولت و 6 أمبير مما يساعد في شحن الهواتف في دقائق معدودة.



ومن المتوقع أن تشحن بطارية هواتف Huawei P50 من 0 إلى 50 % في حوالي 15 دقيقة، وهو وقت قليل للغاية، مقارنة بوقت شحن هواتف الأندرويد الأخرى، كما تزعم عدد من التقاريرانه يمكن للهواتف الشحن في حوالي 10 دقائق فقط بنفس النسبة.

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مواصفات هواتف Huawei P50 من هواويوستكون هواتف Huawei P50 من هواوي عبارة عن 3 هواتف هى : P50 و P50 Pro و +P50 Pro ، وستأتى بشاشات منحنية من الجانبين بقياسات مختلفة ونماذج مختلفة مقاومة للمياه ، مع ثقب فى أعلى الشاشة ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع طول يبلغ 159 مم وعرض 73 مم ، ومعدل التحديث 120 هرتز.وستعمل هواتف Huawei P50 بمعالجات من نوع Kirin 9000، مع سعتين للذاكرة التخزينية هما 256 و 521 جيجا بايت مع ذاكرة وصول عشوائى رام بسعتي 8 و 12 جيجابايت.وستأتي هواتف Huawei P50من هواوي، مع تصميم لإعدادات الكاميرا الخلفية، علي شكل مصمفوفة داخل حلقات مرئية كبيرة، حيث تأتي ثلاث كاميرات في الدائرة العلوية، وواحدة في الحلقة السفلية التي من المفترض أن تضم مستشعر الكاميرا الرئيسي.