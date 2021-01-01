كشفت تسريبات أن هواتف Huawei P50 الرائدة والتي ستطلقها شركة هواوي الصينية خلال الأشهر المقبلة، ستأتي بسرعة شحن كبيرة مثل هواتف Mate 40 مما يمكن بطارية الهواتف من الشحن في دقائق قليلة جدا.
وبحسب موقع GSMArena فإن هواتف هواوي Huawei P50 ستحتوي على بطارية 4500 مللي أمبير فى الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 66 واط، أى 11 فولت و 6 أمبير مما يساعد في شحن الهواتف في دقائق معدودة.
ومن المتوقع أن تشحن بطارية هواتف Huawei P50 من 0 إلى 50 % في حوالي 15 دقيقة، وهو وقت قليل للغاية، مقارنة بوقت شحن هواتف الأندرويد الأخرى، كما تزعم عدد من التقاريرانه يمكن للهواتف الشحن في حوالي 10 دقائق فقط بنفس النسبة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على بسرعة خارقة.. بطارية هواتف Huawei P50 تشحن في دقائق معدودة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق