مددت الحكومة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أهلية اليمنيين لبرنامج إنساني يمنح فرصة الهجرة للمواطنين وتصاريح العمل للمهاجرين الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة الذين لا يستطيعون العودة إلى بلادهم.
وقالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، في بيان لها إن هذا التمديد سيسمح لحوالي 1700 يمني بالاحتفاظ بوضعهم حتى 3 مارس 2023، ويسمح لحوالي 480 يمنيًا إضافيًا بالتقديم علي البرنامج.
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التعليقات على بسبب تدهور الأوضاع.. الولايات المتحدة تتخذ قرارًا جديدًا بشأن اليمن
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