كشف مجموعة من العلماء الأمريكيين، خلال دراسة جديدة، أن تناول نظام غذائي غني بالأسماك يمكن أن يهدئ من معاناة الشعور بالصداع النصفي.
تفاصيل الدراسة
وخلال الدراسة العلمية الحديثة، قال الخبراء إن بعض الأحماض الدهنية الموجودة في أوميجا 3 داخل الأسماك، يمكن أن يكون لها آثار مخففة لآلام الشعور بالصداع النصفي، حيث تم التأكد في بداية الأمر من أن الأوكسيليبينات المشتقة من أحماض أوميجا 3 الدهنية مرتبطة بتأثيرات تخفيف الألم.
وأثناء التجربة العلمية، درس الفريق بيانات 182 مريضا بمتوسط أعمار 38 عاما، حيث أنه كان من بين المشاركين، 88 في المائة من النساء، يعانين من الصداع النصفي من خمسة أيام إلى 20 يومًا في الشهر. ومن ثم تم تحديد نظام غذائي لكل من المشاركين، يحتوي على مستويات طبيعية من أحماض أوميجا 3 وأوميجا 6 الدهنية، مع تقليل أحماض أوميجا 6 بشكل تدريجي، حسبما كشفت صيحفة «ذا صن» البريطانية.
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التعليقات على بسبب أوميجا 3.. علماء يكشفون مفاجآة حول علاقة تناول الأسماك بـ الصداع النصفي
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