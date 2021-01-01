برعاية التضامن والشباب.. إطلاق مبادرة IBM Skills Build التعليمية في مصر ..و4 محاور للتهيئة لسوق العمل

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برعاية التضامن والشباب.. إطلاق مبادرة IBM Skills Build التعليمية في مصر ..و4 محاور للتهيئة لسوق العمل

إطلاق مبادرة IBM Skills Build التعليمية في مصر

البرنامج يهدف إلي بناء المهارات والخبرات اللازمة للشباب لتأهيلهم لسوق العمل

تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قامت شركة IBM بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية بإطلاق مبادرة IBM Skills Build التعليمية في مصر.

يهدف البرنامج إلي بناء المهارات والخبرات اللازمة للشباب لتأهيلهم لسوق العمل الحديث من خلال التركيز على أربعة محاور أساسية وهي (التكنولوجيات الحديثة – ريادة الأعمال – المهارات الإحترافية – أساليب التفكير وحل المشكلات) مع نشر الوعي بأهمية التعليم التكنولوجي ومنح المشاركين في البرنامج الفرصة للأستفادة من منصة IBM Skills Build التعليمية مجاناً لتنمية مهارتهم والحصول على شهادات معتمدة.

وتقوم شركة IBM بإطلاق هذه المبادرة دعماً لمجهودات الدولة لتطوير الكوادر البشرية ودعم عملية التحول الرقمي من خلال تأهيل الشباب المصري بالمهارات الأساسية في مجالات التكنولوجيا الحديثة وريادة الأعمال بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي وتعزيز مكانة مصر عالمياً في مجال تكنولوجيا المعلومات.

ويتم إطلاق تلك المبادرة في مصر بالتزامن مع إطلاقها في العديد من الدول الأفريقية ومن ضمنها المغرب وكينيا وجنوب افريقيا بهدف تأهيل وتطوير مهارات الشباب الأفريقي.

وقال المهندس وائل عبدوش، مدير عام شركة IBM مصر "يسرنا التعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن الإجتماعي لتمكين الشباب المصري من خلال مبادرة IBM Skills Build وتوفير فرص تعليمية متخصصة للشباب في مجالات الأمن السيبراني، الحوسبة السحابية والبلوك تشين والذكاء الإصطناعي وعلوم البيانات وغيرها من التكنولوجيات المتطورة وتأتي هذه المبادرة إستكمالاً لمبادرات شركة IBM لتوفير التعليم والتدريب المتطور من واقع مسؤوليتها المجتمعية لتأهيلها الكوادر البشرية وإعدادها لسوق العمل الحديث".
من جانبه أوضح مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية أن التعاون مع شركة IBM العالمية ووزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن الإجتماعي في تنفيذ برنامج IBM Skills Build تدريب الشباب المصري علي أحدث مهارات ومتطلبات سوق العمل الحديث يأتي إنطلاقاً من استراتيجية تتبناها صناع الخير تهدف الى تقديم خدمات نوعية للشباب المصري ليواكب بها متطورات العصر ويصبح نافعاً لنفسه ووطنه ويتمكن من إستثمار طاقاته وقدراته في مسارات يحتاجها الإقتصادي القومي.

المصدر: صدى البلد

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