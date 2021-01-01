

براءة اختراع لهاتف شاومي المطور بتصميم يحاكي Mi Mix Alpha.. براءة اختراع لهاتف شاومي المطور بتصميم يحاكي Mi Mix Alpha..

كشفت شركة شاومي Xiaomi، عن هاتف Mi Mix Alpha في أواخر عام 2019، الذي جاء بتصميم فريد مع شاشة منحنية تلتف حوله من الجهتين الخلفية والأمامية للجهاز، وفجئت عملاقة التقنية الصينية، عشاقها بإصدار أول هاتف قابل للطي يسمى Mi Mix Fold.



وحسبما ذكر موقع "gsmarena" التقني، سجلت شركة شاومي براءة اختراع خاصة، كشفت عن عزم الشركة الصينية تطوير هاتف ذكي قابل للطي، يجمع بين تصميمين إصداراتها السابقة.



ويشبه تصميم منتج شاومي الجديد، مزيجًا يجمع بين هاتفي Alpha و Fold، ومع أن براءات الاختراع لا تعني بشكل أساسي تحولها إلى منتج فعلي، ولكنها تعطي نظرة عن تطوير الشركات الكبرى لتصميمات جديدة.

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ويتميز هاتف شاومي القابل للطي الجديد، بشاشة منحنية بتصميم يحاكي هاتف Mi Mix Alpha، باستثناء أن الشاشة الثانوية في الخارج ليست لوحة منفصلة،حيث تلتف الشاشة الداخلية للهاتف إلى الجهة الخارجية حول جانب أحد نصفي الطي.ويأتي هاتف شاومي، بسمك أكبر في الجزء المخصص للكاميرات، بتصميم يحاكي هاتف Mi Mix Alpha، ويفتقر هذا التصميم للكاميرا الأمامية ولكنه تتيح الشركة الصينية، للمستخدمين التقاط صور سيلفي باستخدام الكاميرا الرئيسية.وذكر الرئيس التنفيذي لشركة شاومي، Lei Jun، في بيان سابق، أن الشاشة الملتفة تمثل تحديًا للتصنيع أثناء الإعلان عن شاشة تلتف إلى الجهة الخلفية، هذا إلى جانب التصميم لآليه الطي للهاتف.وتشير التسريبات السابقة، أن شاومي تستعد لإطلاق هاتف قابل للطي في الربع الأخير من العام الجاري، كما أشارت بعض الشائعات إلى أن الهاتف يأتي بشاشتين منفصلتين، أحدهما بمعدل تحديث 120 هرتزا في الثانية من سامسونج، والأخرى بمعدل تحديث 90 هرتزا في الثانية من إنتاج Visionox.سعر ومواصفات هاتف شاومي Mi Mix Foldيأتي هاتف Mi Mix Fold ، بشاشة مرنة تصبح بقياس 8.01 بوصة، من نوع OLED إلى جانب شاشة خارجية ثانوية بقياس 6.52 بوصة،مع معدل تحديث عال قدره 90 هرتز في الثانية، كما أن الشاشة قادرة على تحمل الطى ل 200 ألف مرة، مع تقنية Dolby Vision HDR .ويقدم هاتف شاومي Mi Mix Fold، بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 108 ميجابكسل، مع مستشعر فائق السرعة بدقة 13 ميجابكسل، مع عدسة تليفوتوغرافية بمسافة تركيز قريبة تبلغ 3 سم وزوم بصري 3x أو تقريب هجين 30x .ويتم تشغيل هاتف Mi Mix Fold، بأحدث معالجات كوالكوم من نوع Snapdragon 888، بتكنولوجيا 5 نانومتر، ويعمل بواجهة المستخدم MIUI 12، المرتكزة على أندرويد 10، ويحتوى على بطارية بقوة 5020 مللى أمبير فى الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 67 وات، يشحن البطارية بالكامل في غضون 37 دقيقة.ويمتلك هاتف شاومي Mi Mix Fold، ثلاثة خيارات من الذاكرة هي 12 + 256 جيجابايت مقابل سعر 1530 دولار (أي ما يعادل 23 ألف و900 جنيه مصري)، بالإضافة إلى خيار 12 + 512 جيجابايت بسعر 1680 دولار (أي ما يعادل 26 ألف و300 جنيه مصري)، في حين أن الإصدار ذو خيار التخزين الأقوى يبلغ 16 + 512 جيجابايت، يتوفر بسعر 2000 دولار (أي ما يعادل 31 ألف و300 جنيه مصري).