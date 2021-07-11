

بذور الشيا الحل السحرى لإنقاص وزنك.. تمنحك الشعور بالشبع بذور الشيا الحل السحرى لإنقاص وزنك.. تمنحك الشعور بالشبع

تحمل بذور الشيا فوائد صحية عديدة لإنقاص الوزن، بجانب دورها فى تعزيز صحة المعدة، ومعدل الأيض، لأنها غنية بمكونات الحديد والأوميجا 3، كما أنها تعتبر من الأطعمة التى تساعدك للحصول على لياقة أكثر وتقليل دهون البطن.



وتعد بذور الشيا واحدة من أكثر مصادر الغذاء المهمة للجسم لأنها غنية بالألياف والبروتين والدهون غير المشبعة والمغذيات الدقيقة المختلفة، فوائد بذور الشيا لإنقاص الوزن، طبقا لتقرير نشر في موقع إكسبريس:



1.مصدر جيد للبروتين

تحتوي بذور الشيا على قدر كبير من البروتين، فهي تحتوي على حوالي 14٪ بروتين ، وهي نسبة عالية مقارنة بمعظم النباتات، بجانب انها غنية بالأحماض الأمينية الأساسية، ويسهم البروتين فى إنقاص الوزن وتقليل رغبتك فى تناول الطعام.



2.مصدر جيد بالألياف

تحتوي بذور الشيا على الألياف التى لا ترفع الجلوكوز ولا تتطلب التخلص من الأنسولين، كما أنها تعد طعامًا منخفض الكربوهيدرات، كما تؤدى إلى زيادة الشعور بالشبع.



3.يمكن دمجها لنظامك الغذائي بسهولة

من السهل دمجها في نظامك الغذائي لأنها سهلة التحضير، لذا يمكن تناولها نيئة أو إضافتها إلى الحلوى أو العصائر أو إضافتها إلى المنتجات الساخنة، و يمكنك أيضًا رشها فوق أطباق الزبادي أو الحبوب أو الخضار أو الأرز.

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4.قادرة على امتصاص الدهوننظرًا لقدرتها على امتصاص الماء والدهون ، يمكن استخدامها في الوجبات الغذائية، كما يمكن أيضًا مزجها بالماء.5.تمنحك الشعور بالشبعيمكن أن يساعد البروتين الموجود في بذور الشيا في تقليل الجوع وزيادة الشعور بالشبع، حيث وجدت إحدى الدراسات أن تناول بذور الشيا للإفطار يزيد من الشعور بالامتلاء ويقلل من تناول الطعام.