

بدء عملية التسجيل الأولى للمرشحين للانتخابات الرئاسية بكوريا الجنوبية بدء عملية التسجيل الأولى للمرشحين للانتخابات الرئاسية بكوريا الجنوبية

بدأت لجنة الانتخابات الوطنية بكوريا الجنوبية فترة التسجيل المبكر للإنتخابات الرئاسية التي تبلغ سبعة أشهر للمرشحين الذين يأملون في خوض الانتخابات الرئاسية المقرر إجراءها بتاريخ 9 مارس لاختيار خليفة للرئيس مون جيه-إن ، الذي تنتهي ولايته في يوم 9 مايو القادم .

ووفقا لوكالة الأنباء يونهاب - يُسمح للمسجلين بإجراء أنشطة حملة محدودة قبل موعد التسجيل الرسمي المحدد في منتصف فبراير.

وأعلن أكثر من اثني عشر شخصية عن نيتهم الترشح ،على رأسهم حاكم إقليم كيونغكي لي حيه-ميونغ والمدعي العام السابق يون سيوك يول.

وقام الحزب الديمقراطي الحاكم يوم الأحد بتقليص عدد منافسيه الأساسيين إلى ستة ، بما في ذلك الحاكم لي ، ورئيس الحزب السابق لي ناك- يون ، ورئيس الوزراء السابق جيونغ سيه-غيون، ووزيرة العدل السابقة تشو مي -أيه .

ويعتزم الحزب الليبرالي الحاكم اختيار مرشحه في سبتمبر.

ويمكن للمرشحين المسجلين في وقت مبكر فتح مكتب انتخابي ، وتوظيف حوالي 10 موظفين بأجر وتشكيل جمعية لجمع التبرعات.

ويُسمح لهم بإجراء حملات من خلال المكالمات الهاتفية والرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني وتوزيع بطاقات الأسماء وكتيبات التعهدات الانتخابية.



