تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو ترصد لحظة كارثية عندما اضطر فيها روّاد مهرجان في ميشيجان الأمريكية، إلى الاندفاع من أجل منع سقوط لعبة ملاهي جامحة أثناء وجود الركاب على متنها.
وظهر في الفيديو المصور، خلال مهرجان الكرز الوطني في مدينة ترافيرس، والذي نشره العديد من الأشخاص لعبة "ماجيك كاربت" - التي تضم صفا من المقاعد متصلا ببندول كبير يتأرجح - وقد بدأت فجأة في التأرجح للأمام والخلف، وذلك وفقا لما ذكرته شبكة "سي بي إس نيوز".
وعلقت شركة "Arnold Amusements"، التي تدير "ماجيك كاربت"، على الواقعة على موقعها الإلكتروني إن اللعبة ترفع الأشخاص لمسافة 50 قدما (أكثر من 15 مترا) في الهواء.
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التعليقات على بالفيديو.. لحظات مرعبة لخروج لعبة ملاهي عن السيطرة
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