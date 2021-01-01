بالفيديو.. قتيل في اصطدام قطار بسيارة جنوبي مصر



اصطدام قطار بسيارة جنوبي مصر اصطدام قطار بسيارة جنوبي مصر

لقي سائق سيارة نصف نقل مصرعه، في حادث تصادم مع قطار بمحافظة قنا جنوبي مصر، الجمعة، حسبما قال مصدر أمني.



وقال المصدر الأمني لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن أجهزة الأمن وغرفة عمليات سكك حديد مصر تلقت بلاغا بتعطل سير القطارات في محافظة قنا، بعد وقوع تصادم بين قطار وسيارة نصف نقل.



وأضاف المصدر: "تبين وقوع التصادم حينموقالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إنه "أثناء مرور قطار القاهرة-أسوان على منفذ الجزيرية بين قريتي المخادمة والجزيرية في قنا، اقتحمت سيارة نصف نقل المنفذ من الاتجاه المعاكس، مما أدى إلى اصطدامها بالقطار، ونتج عن ذلك وفاة سائق السيارة وكسر خزان وقود جرار القطار".

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وأشارت الهيئة إلى أنه "تم رفع السيارة عن القضبان وتسيير الحركة، ونتج عن الحادث تأخر 5 قطارات بمتوسط 40 دقيقة، حتى الانتهاء من إخلاء القضبان من آثار الحادث".وتكررت حوادث القطارات في مصر بشكل لافت خلال الآونة الأخيرة، وسط تعهدات حكومية بمحاسبة المقصرين وتطوير منظومة السكك الحديدية، التي تعد بين الأقدم في العالم.ا حاول سائق السيارة العبور فجأة من أحد المنافذ أثناء قدوم القطار، مما نتج عنه وقوع الاصطدام ووفاة سائق السيارة".https://web.facebook.com/100038514280027/videos/266298271964227/