لقي سائق سيارة نصف نقل مصرعه، في حادث تصادم مع قطار بمحافظة قنا جنوبي مصر، الجمعة، حسبما قال مصدر أمني.
وقال المصدر الأمني لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن أجهزة الأمن وغرفة عمليات سكك حديد مصر تلقت بلاغا بتعطل سير القطارات في محافظة قنا، بعد وقوع تصادم بين قطار وسيارة نصف نقل.
وأضاف المصدر: "تبين وقوع التصادم حينموقالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إنه "أثناء مرور قطار القاهرة-أسوان على منفذ الجزيرية بين قريتي المخادمة والجزيرية في قنا، اقتحمت سيارة نصف نقل المنفذ من الاتجاه المعاكس، مما أدى إلى اصطدامها بالقطار، ونتج عن ذلك وفاة سائق السيارة وكسر خزان وقود جرار القطار".
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التعليقات على بالفيديو.. قتيل في اصطدام قطار بسيارة جنوبي مصر
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