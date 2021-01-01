بالفيديو تعرف على مواجهات ربع نهائي يورو 2020 بالمواعيد

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يورو 2020

انتهى دور الـ16 من يورو 2020 مساء يوم الثلاثاء وتمثلت أكبر مفاجآته في خروج فرنسا على يد سويسرا.

ونجت إيطاليا وإسبانيا من فخ النمسا وكرواتيا بعدما اضطرا للجوء لشوطين إضافيين.

فمتى تقام مباريات ربع النهائي ومن هم أطرافها؟

بلجيكا ضد إيطاليا في 2 يوليو في أليانز آرينا في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

سويسرا ضد إسبانيا في كريستوفسكي في روسيا في 2 يوليو في تمام السادسة مساء.

أوكرانيا ضد إنجلترا في الأولمبيكو في روما في 3 يوليو في تمام التاسعة مساء.

التشيك ضد الدنمارك في باكو في أذربيجان في 3 يوليو في السادسة مساء.
من يتأهل إلى نصف النهائي؟

https://www.filgoal.com/articles/413915/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-2020-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%AF

المصدر: filgoal

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