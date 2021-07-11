بالصور.. دبي تفتتح أعمق مسبح للغطس في العالم

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صورة الخبر: بالصور.. دبي تفتتح أعمق مسبح للغطس في العالم
بالصور.. دبي تفتتح أعمق مسبح للغطس في العالم

افتتحت دبي أعمق مسبح للغطس في العالم، حيث سيتمكن هواة المغامرات من الغوص لعمق 60 مترا.

وسيكون باستطاعتهم الغطاسين استكشاف معالم تشبه مدينة غارقة، واستعمال عدد من أجهزة الألعاب التي تعمل بالعملات المعدنية تحت الماء.

وقالت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية إن المسبح، الذي يعادل حجم 6 مسابح أولمبية، أعمق حوض سباحة في العالم للغوص.

وتقول شركة "ديب دايف دبي" إن المسبح أعمق بواقع 15 مترا من أي مسبح آخر.

والمسبح، المصمم على شكل محارة في إشارة إلى تراث صيد اللؤلؤ في الإمارات، هو أيضا أكبر استوديو تصوير سينمائي تحت الماء في المنطقة.

ويستكشف الغواصون مناظر طبيعية لمدينة غارقة مزودة بالصوت والإضاءة، كما توجد غرفتان جافتان مليئتان بالهواء في الطريق إلى قاع المسبح.

ويمكن للزوار ممارسة الغوص باستخدام اسطوانة أكسجين، أو الغوص الحر حيث يحبس الغواصون أنفاسهم.

صورة الخبر: بالصور.. دبي تفتتح أعمق مسبح للغطس في العالم

المصدر: سكاى نيوز عربية

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