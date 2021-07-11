بالصور.. دبي تفتتح أعمق مسبح للغطس في العالم

افتتحت دبي أعمق مسبح للغطس في العالم، حيث سيتمكن هواة المغامرات من الغوص لعمق 60 مترا.
وسيكون باستطاعتهم الغطاسين استكشاف معالم تشبه مدينة غارقة، واستعمال عدد من أجهزة الألعاب التي تعمل بالعملات المعدنية تحت الماء.
وقالت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية إن المسبح، الذي يعادل حجم 6 مسابح أولمبية، أعمق حوض سباحة في العالم للغوص.
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