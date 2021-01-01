بأسهل الخطوات.. طريقة عمل محشي ورق العنب



محشي ورق العنب محشي ورق العنب

طريقة عمل محشي ورق العنب من الأكلات المفضلة الكبار والصغار طوال العام و بالأخص في فصل الصيف، وهو الموسم الخاص به ولكن الكثير من السيدات تعتقد أن طريقة عمل محشي ورق العنب من الوصفات الصعبة و المرهقة أيضا.







قالت الشيف والفوود بلوجر مي ماهر، أن طريقة عمل محشي ورق العنب ليس بالأكلة الصعبة كما يعتقد البعض بل يمكن عمله بطريقة سهلة وبسيطة من خلال الخطوات التالية ..

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طريقة عمل محشي ورق العنبمقادير حشوة محشي ورق العنبحبتين طماطم حمراء طازجةنصف كوب بقدونس مفروم ناعم (طازج)نصف كوب نعناع أخضر مفروم ناعم (طازج)كوب أرزملح حسب الرغبةبهارات حسب الرغبةبصلة صغيرةمكونات المحشىربع كيلو ورق عنب2 مكعب مرقة دجاج2 ملعقة زيت زيتونشوربةنصف ليمونةطريقة تحضير محشى ورق العنبأولاً: تحضير ورق العنبفى إناء متوسط الحجم نملأ الإناء بالماء ونضع فى نقطتى زيتنترك الماء حتى يغلى ثم نضع فيه ورق العنب للحظات قصيرة حتى يصبح لينًانخرج ورق العنب من الماء ونضعه فى مصفاه ونتركه حتى يبردثانيا طريقة عمل حشوة ورق العنب:فى إناء آخر نقطع الطماطم قطع صغيرة جدًا وكذلك البصل نقطعه إلى مربعات صغيرة أو شرائح رفيعة، نخلطها مع الأرز والبقدونس وباقى مكونات الحشوة ونقلبهم جيدًاقبل البدء فى حشو ورق العنب نجهز إناء الطهى من خلال وضع الأوراق المهترئة للعنب أو الأوراق الجافة فى الأرضية.نأخذ القليل من الحشوة ونضعها على الوجه الخشن للورقة ونبدأ لفه، نرص الأصابع المحشوة فى حلة الطهى، ونرش رشة ليمون وملعقة زيت بعد امتلاء نصف الحلة، ثم نرش باقى الليمون على الحلة بعد أن تكتمل لنحافظ على لمعة ورق العنب.فى كوب ماء دافء نذيب مرقة الدجاج ونصبها على المحشى حتى يغطى بالماء ونضعه على نار عالية حتى يقل الماء ثم ننقله على نار هادئة أو نضع بدلاً من الماء شوربة.