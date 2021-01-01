محشي ورق العنب
طريقة عمل محشي ورق العنب من الأكلات المفضلة الكبار والصغار طوال العام و بالأخص في فصل الصيف، وهو الموسم الخاص به ولكن الكثير من السيدات تعتقد أن طريقة عمل محشي ورق العنب من الوصفات الصعبة و المرهقة أيضا.
قالت الشيف والفوود بلوجر مي ماهر، أن طريقة عمل محشي ورق العنب ليس بالأكلة الصعبة كما يعتقد البعض بل يمكن عمله بطريقة سهلة وبسيطة من خلال الخطوات التالية ..
طريقة عمل محشي ورق العنب
مقادير حشوة محشي ورق العنب
حبتين طماطم حمراء طازجة
نصف كوب بقدونس مفروم ناعم (طازج)
نصف كوب نعناع أخضر مفروم ناعم (طازج)
كوب أرز
ملح حسب الرغبة
بهارات حسب الرغبة
بصلة صغيرة
مكونات المحشى
ربع كيلو ورق عنب
2 مكعب مرقة دجاج
2 ملعقة زيت زيتون
شوربة
نصف ليمونة
طريقة تحضير محشى ورق العنب
أولاً: تحضير ورق العنب
فى إناء متوسط الحجم نملأ الإناء بالماء ونضع فى نقطتى زيت
نترك الماء حتى يغلى ثم نضع فيه ورق العنب للحظات قصيرة حتى يصبح لينًا
نخرج ورق العنب من الماء ونضعه فى مصفاه ونتركه حتى يبرد
ثانيا طريقة عمل حشوة ورق العنب:
فى إناء آخر نقطع الطماطم قطع صغيرة جدًا وكذلك البصل نقطعه إلى مربعات صغيرة أو شرائح رفيعة، نخلطها مع الأرز والبقدونس وباقى مكونات الحشوة ونقلبهم جيدًا
قبل البدء فى حشو ورق العنب نجهز إناء الطهى من خلال وضع الأوراق المهترئة للعنب أو الأوراق الجافة فى الأرضية.
نأخذ القليل من الحشوة ونضعها على الوجه الخشن للورقة ونبدأ لفه، نرص الأصابع المحشوة فى حلة الطهى، ونرش رشة ليمون وملعقة زيت بعد امتلاء نصف الحلة، ثم نرش باقى الليمون على الحلة بعد أن تكتمل لنحافظ على لمعة ورق العنب.
فى كوب ماء دافء نذيب مرقة الدجاج ونصبها على المحشى حتى يغطى بالماء ونضعه على نار عالية حتى يقل الماء ثم ننقله على نار هادئة أو نضع بدلاً من الماء شوربة.
التعليقات على بأسهل الخطوات.. طريقة عمل محشي ورق العنب
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق