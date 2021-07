انتهاء تحرير عقود اتفاقية قناة السويس وملاك "ايفر جيفين"

السفينة " ايفر جيفين" السفينة " ايفر جيفين"

كشفت مصادر مطلعة بلجنة مفاوضات "ايفر جيفين "بهيئة قناة السويس، عن الانتهاء من إجراءات تحرير العقود بين هيئة قناة السويس وملاك السفينة " ايفر جيفين"، مؤكدة أن الاتفاق تم بحيث يحافظ علي حقوق قناة السويس من ناحية ويوطد علاقتها بعملائها من ناحية أخرى.



أضافت المصادر أن الاتفاق، شمل بنود كانت أشبه بخارطة الطريق، بحيث يلزم ملاك السفينة "ايفر جيفين"، بالقيام ببعض الالتزامات، وفي مقابل ذلك يرفع الحجز التحفظي للسفينة البنمية وتستأنف الرحلة البحرية للسفينة إلى ميناء توردام بهولندا.



كما كشفت المصادر عن بعض العقود باتفاقية " ايفر جيفين"، مؤكدة انها تضمنت التزام الشركة اليابانية بتصنيع قاطرة لصالح قناة السويس، بالإضافة إلى تسديد مبلغ مالي علي دفعتين لتعويض خسائر حادث الجنوح وأعمال التعويم.

وجاء ببعض بنود الاتفاقية الإشارة إلى التعاون بين الجانبين المصري والياباني " منظمة الجايكا اليابانية" في عدة مجالات تنموية.وكشفت المصادر أن الوثيقة عبارة عن خارطة طريق كاملة تشمل بنودا اقتصادية واستراتيجية تغطي التعاون في مجالات مختلفة، أهمها التجارة والاقتصاد والنقل مع التركيز تحديدا على القطاع الخاص بين الجانبين".وفي السياق ذاته، أعلن نادي الحماية والتعويض البريطاني، عن سعادته للوصول إلى اتفاق مرضي بين الأطراف المعنية في أزمة احتجاز السفينة البنمية " ايفر جيفين".وقال نادي الحماية والتعويض البريطاني، في بيان له، أنه وبعد اجتماعات مكثفة مع لجنة التفاوض في هيئة قناة السويس والعديد من جلسات الاستماع ، تم إحراز تقدم جيد وتم الاتفاق الآن على حل رسمي.كما أعلن نادي الحماية عن الاستعداد للإفراج عن السفينة، مشيرا إلى إقامة فعالية بمناسبة الاتفاق النهائي في مقر هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية.من جهته أعلن متحدث باسم شركة "شوي كيسن كايشا" اليابانية المالكة للناقلة العملاقة "إيفر جيفن"، التي كانت جنحت في قناة السويس في وقت سابق من العام الجاري، أنه تم التوصل إلى تسوية مع هيئة قناة السويس.وأعلنت شركة المحاماة البريطانية "ستان مارين"، والممثلة للملاك وجهات التأمين، مؤخرا أنه بعد أسابيع من المفاوضات المكثفة مع لجنة التفاوض في هيئة قناة السويس، تم التوصل إلى اتفاق "من حيث المبدأ بين الطرفين".وكانت الناقلة، وهي من أكبر الناقلات حول العالم، قد ظلت جانحة لنحو أسبوع في قناة السويس خلال مارس الماضي ما عرقل الملاحة عبر الممر الملاحي الحيوي للتجارة العالمية.وتعتبر سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN التابعة الخط الملاحي EVER GREEN من أكبر سفن الحاويات في العالم والتي يبلغ طولها 400 مترا، وعرضها 59 متر، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن بحمولة حوالي 120 ألف حاوية.وتعرضت السفينة البنمية في نهاية مارس الماضي، لحادث جنوح بالترقيم 151 بالمجري الملاحي لقناة السويس، الي ان تم تعويمها وحجزها بمنطقة البحيرات المرة، لتغادر، الاربعاء المقبل، في احتفالية كبري بالمارينا الجديدة.